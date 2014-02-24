Суд арестовал брата убитого 10-летнего мальчика

Черемушкинский суд Москвы арестовал 17-летнего подростка, который обвиняется в убийство собственного брата. Молодой человек проведет за решеткой два месяца, сообщает "Интерфакс".Из-за того, что обвиняемый не достиг совершеннолетия, заседание проходило в закрытом режиме. По той же причине не разглашается прочая информация, связанная с громким убийством.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала интервью по актуальной повестке дня изданию "Комсомольская правда". По ее мнению, в уходящем году русофобия в Европе и США потерпела окончательное поражение, а с новой американской администрацией можно ожидать плодотворного взаимодействия...»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала интервью по актуальной повестке дня изданию "Комсомольская правда". По ее мнению, в уходящем году русофобия в Европе и США потерпела окончательное поражение, а с новой американской администрацией можно ожидать плодотворного взаимодействия...»