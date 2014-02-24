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Суд Лондона отправил Киев в нокдаун
29 марта 2017, среда, 14:58 – СОЧИ-24
Все возражения
Украины по иску России отклонены. Решение зачитал 29 марта судья Уильям Блэр.
Киев всеми силами пытался затянуть процесс, утверждая, что кредит в размере 3
миллиарда долларов был "инструментом политического давления". "Доверительный управляющий имеет право на ускоренное
рассмотрение дела", – заявил Блэр. Таким образом, суд поддержал позицию
России. Украинская сторона, в свою очередь, подала апелляцию на решение
Высокого суда Лондона, сообщил юрист компании Quinn Emanuel Urquhart &
Sullivan, которая представляет интересы ответчика. Ее рассмотрение, по данным
экспертов, может занять от шести до девяти месяцев.Но, по словам министра финансов Александра Данилюка, Украина
отступать не намерена. "Сегодняшнее решение – это первый этап. Украина
получила разрешение судьи на апелляцию. На следующем заседании, которое будет
не ранее конца апреля, украинская сторона продолжит отстаивать свою позицию и
защищать государственные интересы", – цитирует Данилюка ТАСС.Россия обратилась с иском о взыскании с Украины долга в
Высокий суд Лондона в феврале прошлого
года. А на конец 2015-го задолженность составляла 3 миллиарда плюс 75 миллионов
долларов невыплаченных процентов. Каждый день просрочки обойдется Киеву еще в
700 тысяч долларов.Трехмиллиардный кредит Киев получил по договоренности
российского лидера Владимира Путина с бывшим тогда президентом Украины Виктором
Януковичем. Соглашение подразумевало предоставление 15 миллиардов долларов через
размещение украинских ценных бумаг. Долг был оформлен в виде еврооблигаций по
английскому праву. Облигации на 3 миллиарда были размещены на Ирландской
фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией за счет средств Фонда
национального благосостояния.После госпереворота новые украинские власти ввели мораторий
на выплаты Москве. Бывший тогда премьером Арсений Яценюк мотивировал это тем,
что Россия отказалась подписать соглашение о реструктуризации долга наравне с
частными кредиторами. Киев надеялся на поддержку со стороны Международного
валютного фонда. Однако МВФ его разочаровал: совет директоров финансовой организации
признал статус долга Украины перед Россией суверенным – то есть, обязательства
по его выплате несет государство-заемщик.
Источник:
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