Судьба Исаакиевского собора взволновала россиян

11 января 2017, среда, 17:31 – ИА СОЧИ-24



Судьба Исаакиевского собора взволновала россиян

Судьба Исаакиевского собора взволновала петербургскую общественность. Оппозиция опасается, что передача здания в пользование Русской православной церкви причинит серьезный экономический ущерб городу на Неве. В свою очередь, законодательное собрание обвиняет несогласных в попытках разжечь по этому поводу "войну", а РПЦ призывает "не устраивать революции".Петербуржцам следует объединиться вокруг передачи собораРПЦ, а не устраивать революции. Этот шаг позволит усилить мировое значениеИсаакия – и как музея, и как святыни, убежден председатель экспертного советаРусской православной церкви по церковному искусству, архитектуре и реставрации,член патриаршего совета по культуре Леонид Калинин.РПЦ обращалась к городским властям Санкт-Петербурга спросьбой о передаче ей собора еще в 2015 году. Однако тогда глава администрацииГеоргий Полтавченко ответил отказом. Теперь же мэр изменил свое мнение, решениео переходе Исаакия во владение Церкви поддержало и законодательное собраниеСанкт-Петербурга.Реакция общественности неоднозначна. Оппозиция озвучилацелый ряд претензий. Часть из них – экономического характера: противникирешения считают, что город лишится около 800 миллионов рублей дохода оттуристов, и в то же время продолжит нести расходы по содержанию здания. А всяприбыль уйдет к РПЦ, которой к тому же не придется платить, как сейчас, зааренду. Депутаты заксобрания от "Яблока" уже назначили неравнодушнымгражданам на 13 января "встречу с законодателями" у стен собора.В свою очередь, спикер петербургского парламента ВячеславМакаров высказался довольно эмоционально – он назвал оппонентов "провокаторамии поджигателями войны". Он подчеркнул, что закон о передаче имуществарелигиозного назначения должен быть исполнен.Противники решения питерских властей указывают также насложности самого процесса передачи. Как заявил директор музея "Исаакиевскийсобор" Николай Буров, это может продлиться около трех лет. В музее тысячиэкспонатов – в частности, составляющих внешнюю и внутреннюю отделку здания. Неяснаи судьба музейных работников – а это более 400 человек.Охладить горячие головы попытался член патриаршего совета покультуре Леонид Калинин. "Мне хочется петербуржцам сказать самые добрыеслова. Не нужно строить баррикады и вновь пытаться устраивать революцию. Мы этопрошли и слишком дорого за это заплатили. Я думаю, что общими усилиями мысможем показать всему миру, что не только умеем друг с другом драться истрелять друг в друга, но и можем вместе делать добрые дела", – заявил онагентству ТАСС.Калинин уверен, что музей после передачи его в пользованиеЦеркви не будет ущемлен. "Я уверен в том, что поменяются только акцентыместами. Если сейчас это прежде всего музей, а потом храм, то будет сначалахрам, а уже потом музей. Я думаю, что передача Церкви еще более обогатитвозможности показа этой святыни, уникального памятника архитектуры, памятникаЮНЕСКО и верующим людям, и неверующим людям, и иностранным туристам", -сказал член патриаршего совета.Руководитель фракции "Справедливая Россия" вГосдуме Сергей Миронов считает, что торопиться с передачей Исаакиевского собораРусской православной церкви не стоит. "Честно говоря, я бы не торопился. Яс глубочайшим уважением отношусь к Русской православной церкви, помогал ей ипомогаю, и в моем родном Пушкине восстанавливал Храм Сергия Радонежского. Ноздесь я бы не торопился", – сказал парламентарий.Высказался по поводу решения властей Санкт-Петербурга и членКомитета ГД по международным делам Виталий Милонов, ранее бывший депутатомЗаконодательного собрания Санкт-Петербурга. По его мнению, тем, кто переживаетза судьбу Исаакиевского собора после его передачи в собственность РПЦ, нужнообъяснить все последствия этого шага и "развеять для них все опасения".Исаакиевский собор был построен в 1818-1858 годах по проектуархитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, внутренняяплощадь – более 4 тысяч квадратных метров. Храм никогда за свою историю не былсобственностью Церкви: во времена империи собор находился в веденииМинистерства внутренних дел. Исаакий стал музеем в 1928 году. С 1990 года в немвосстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно.Ежегодно Исаакий посещают более 3,5 миллиона туристов, паломники составляютоколо одного процента от этого числа.

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