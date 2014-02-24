Судьба Самойловой оказалась в руках Порошенко

21 марта 2017, вторник, 21:01 – ИА СОЧИ-24



Судьба Самойловой оказалась в руках Порошенко

Украинский политолог Кость Бондаренко заявил, что президент страны Петр Порошенко может дать российской певице Юлии Самойловой право на разовое разрешение на въезд для участия на "Евровидении", от которого ее отстранила Служба безопасности Украины (СБУ). Это возможно, если деятели мировой культуры составят коллективное письмо в ее поддержку.Окончательное решениеотносительно нашей соотечественницы будет приниматься в ближайшие дни.Политолог пояснил, что для этого СБУ должнопровести еще ряд консультаций.Свое мнение должны высказать украинскиедепутаты и представители других структур. С их учетом свои рекомендации долженвысказать Совет по национальной безопасности и обороне страны.По словам Бондаренко, судьбу Самойловой на "Евровидении" может решитьглава государства. "Президент Украины может дать разовое разрешение на въезд встрану. Предположим, если будет некое коллективное письмо от деятелей мировойкультуры в поддержку российского участника, которое сможет подтолкнуть Порошенкок принятию подобного решения", – цитирует политолога "Московский комсомолец".Однако он полагает, что в сложившейся ситуации решение о недопуске российской певицы до международногоконкурса будет принято. Как аргумент он привел факт "незаконного посещенияКрыма" Юлией Самойловой. Прокомментировал решение СБУ композитор и певец Юрий Лоза. "Да слава богу, чтоне пустят! С моей точки зрения, это хорошо, потому что мне,как композитору, не хочется, чтобы в очередной раз нам заявляли,что мы ничего не можем делать сами", – цитирует Лозу РИА Новости.Онотметил, что нужно брать пример с французов, которые упорно пропагандируютсвою культуру и поют песни на своем языке. Не занимая высоких мест на"Евровидении", они при этом остаются популярными в другихстранах Европы. Музыкант подчеркнул, что "Евровидение" задумывалось,как конкурс, благодаря которому европейские страны могли ознакомитьсяс культурой своих соседей. А сейчас, по его словам, он только разъединяет,поскольку стал политизированным.

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