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Судьба Самойловой оказалась в руках Порошенко
21 марта 2017, вторник, 21:01 – ИА СОЧИ-24
Окончательное решение
относительно нашей соотечественницы будет приниматься в ближайшие дни.
Политолог пояснил, что для этого СБУ должно
провести еще ряд консультаций.
Свое мнение должны высказать украинские
депутаты и представители других структур. С их учетом свои рекомендации должен
высказать Совет по национальной безопасности и обороне страны.
По словам Бондаренко, судьбу Самойловой на "Евровидении" может решить
глава государства. "Президент Украины может дать разовое разрешение на въезд в
страну. Предположим, если будет некое коллективное письмо от деятелей мировой
культуры в поддержку российского участника, которое сможет подтолкнуть Порошенко
к принятию подобного решения", – цитирует политолога "Московский комсомолец".
Однако он полагает, что в сложившейся ситуации решение о недопуске российской певицы до международного
конкурса будет принято. Как аргумент он привел факт "незаконного посещения
Крыма" Юлией Самойловой. Прокомментировал решение СБУ композитор и певец Юрий Лоза. "Да слава богу, что
не пустят! С моей точки зрения, это хорошо, потому что мне,
как композитору, не хочется, чтобы в очередной раз нам заявляли,
что мы ничего не можем делать сами", – цитирует Лозу РИА Новости.Он
отметил, что нужно брать пример с французов, которые упорно пропагандируют
свою культуру и поют песни на своем языке. Не занимая высоких мест на
"Евровидении", они при этом остаются популярными в других
странах Европы. Музыкант подчеркнул, что "Евровидение" задумывалось,
как конкурс, благодаря которому европейские страны могли ознакомиться
с культурой своих соседей. А сейчас, по его словам, он только разъединяет,
поскольку стал политизированным.
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