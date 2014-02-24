Суперистребитель МиГ-35 наведет шороху на земле и в воздухе

26 января 2017, четверг, 18:29 – ИА СОЧИ-24



Суперистребитель МиГ-35 наведет шороху на земле и в воздухе

В России начались летные испытания новейшего истребителя четвертого поколения МиГ-35. Уникальные качества машины оценил президент Владимир Путин.Во время специальной видеоконференции с корпорацией "МиГ"главе государства продемонстрировали возможности нового истребителя МиГ-35. Телемостпроводился по случаю начала летных испытаний супермашины. В Кремле помимоПутина за демонстрацией также следили вице-премьер Дмитрий Рогозин, министрпромышленности и торговли Денис Мантуров и министр обороны Сергей Шойгу.Всего пока собраныдва предсерийных образца этого самолета. Президенту показали запись полетанового истребителя, после чего Путин выразил уверенность в том, что российская армиябудет значительно усилена этой интересной и уникальной машиной. Верховныйглавнокомандующий также отметил хороший экспортный потенциал нового истребителя.По словам президента Объединенной авиастроительнойкорпорации Юрия Слюсаря, серийное производство самолета стартует в 2019 году, самолетзапланирован в проекте государственной программы вооружения. До 2020 годароссийские ВКС могут закупить до 30 машин. Путин, в свою очередь, заметил, чтопромышленность должна быть готова к тому, чтобы предложить максимальносовременные услуги по ремонту новой авиатехники. МиГ-35 – истребитель четвертого поколения, по классификацииНАТО он уже проходит как Fulcrum-F (точка опоры). На его подвеску для средстватаки можно поместить как существующие, так и перспективные образцы авиационныхсредств поражения, в том числе и лазерное оружие. Самолет имеет увеличенную на50% дальность полета: без дозаправки он может пролететь 3100 километров,развивая максимальную скорость в 2560 километров в час. При этом егопрактический потолок или высота, на которую способен подняться МиГ-35 – безмалого 18 тысяч метров. Самолет спроектирован специально для ведения боевых действийв условиях конфликтов повышенной интенсивности и в условиях высокой плотностиПВО. Он обладает высокой маневренностьюи способен поражать цели на земле, на воде и в воздухе. Эти свойства радикальноотличают МиГ-35 от Су-30МКИ или американского F-22. Оборудование МиГ-35позволяет существенно снизить показатели его радиолокационной заметности.В отличие от своих ранних модификаций истребитель берет нечетыре, а шесть тонн боевой нагрузки, что приближает его по возможностям ктяжелым истребителям. Они способны нести до восьми тонн вооружений.Все системы истребителяразработаны и изготовлены в России.На завтра, 27 января намечена презентация самолета для иностранныхзаказчиков и потенциальных покупателей из других государств. Специалистыутверждают, что уже сейчас есть повышенный интерес к этой супермашине.

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