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Суперистребитель МиГ-35 наведет шороху на земле и в воздухе
26 января 2017, четверг, 18:29 – ИА СОЧИ-24
Во время специальной видеоконференции с корпорацией "МиГ"
главе государства продемонстрировали возможности нового истребителя МиГ-35. Телемост
проводился по случаю начала летных испытаний супермашины. В Кремле помимо
Путина за демонстрацией также следили вице-премьер Дмитрий Рогозин, министр
промышленности и торговли Денис Мантуров и министр обороны Сергей Шойгу.
Всего пока собраны
два предсерийных образца этого самолета. Президенту показали запись полета
нового истребителя, после чего Путин выразил уверенность в том, что российская армия
будет значительно усилена этой интересной и уникальной машиной. Верховный
главнокомандующий также отметил хороший экспортный потенциал нового истребителя.
По словам президента Объединенной авиастроительной
корпорации Юрия Слюсаря, серийное производство самолета стартует в 2019 году, самолет
запланирован в проекте государственной программы вооружения. До 2020 года
российские ВКС могут закупить до 30 машин. Путин, в свою очередь, заметил, что
промышленность должна быть готова к тому, чтобы предложить максимально
современные услуги по ремонту новой авиатехники. МиГ-35 – истребитель четвертого поколения, по классификации
НАТО он уже проходит как Fulcrum-F (точка опоры). На его подвеску для средств
атаки можно поместить как существующие, так и перспективные образцы авиационных
средств поражения, в том числе и лазерное оружие. Самолет имеет увеличенную на
50% дальность полета: без дозаправки он может пролететь 3100 километров,
развивая максимальную скорость в 2560 километров в час. При этом его
практический потолок или высота, на которую способен подняться МиГ-35 – без
малого 18 тысяч метров. Самолет спроектирован специально для ведения боевых действий
в условиях конфликтов повышенной интенсивности и в условиях высокой плотности
ПВО. Он обладает высокой маневренностью
и способен поражать цели на земле, на воде и в воздухе. Эти свойства радикально
отличают МиГ-35 от Су-30МКИ или американского F-22. Оборудование МиГ-35
позволяет существенно снизить показатели его радиолокационной заметности.
В отличие от своих ранних модификаций истребитель берет не
четыре, а шесть тонн боевой нагрузки, что приближает его по возможностям к
тяжелым истребителям. Они способны нести до восьми тонн вооружений.Все системы истребителя
разработаны и изготовлены в России.
На завтра, 27 января намечена презентация самолета для иностранных
заказчиков и потенциальных покупателей из других государств. Специалисты
утверждают, что уже сейчас есть повышенный интерес к этой супермашине.
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