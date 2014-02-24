Суровая жена укоризненно смотрит на Порошенко

Фотосессия четы Порошенко вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Особенно пользователей заинтересовал снимок, где первая леди Украины задумчиво смотрит на мужа. На фотосессии Марина Порошенко одарила украинского лидера весьма неоднозначным взглядом: одним он показался укоризненным, другим – оценивающим. Кадр, сделанный Михаилом Палинчаком, быстро разлетелся по социальным сетям. В группе "Я поддерживаю президента" в Facebook украинка Людмила Когут разместила снимок, под которым написала: "Это фото мне очень нравится". Она отметила, что у супруги Петра Порошенко взгляд умной женщины. "Неплохо и нам хоть иногда вот так смотреть на своих мужчин", – добавила Когут.Многие подписчики оказались с ней солидарны и назвали первую леди Украины сильной женщиной. При этом они разошлись в оценке взгляда: Лариса Криворучко уловила "нотки разочарования и усталости", а Владимир Шелкаев почувствовал "веру и уверенность". В свою очередь журналист Роман Чернышев потребовал "вручить автору этого снимка награды всех возможных фотовыставок", сопроводив пост хештегом "офигенное фото". "Взгляд: "Эх, Петр, а мог стать гетманом!" – пошутили в комментариях.Напомним, что во время визита в Черниговскую область Марина Порошенко прочитала свое любимое стихотворение Тараса Шевченко "Заповит". Однако украинский правовед Татьяна Монтян раскритиковала ее в Facebook: "Самка барыги. Жена человека, который продал Украину за сраные конфеты" (стилистика автора сохранена. – Прим. ред.).
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к туркам, живущим в Германии, и порекомендовал голосовать против Ангелы Меркель на предстоящих в сентябре 2017 года выборах. Этим заявлением Эрдоган подлил масла в огонь разрастающегося конфликта между Турцией и странами Евросоюза...»
32-летний уроженец Северного Кавказа, промышлявший в Москве квартирными кражами, при очередной попытке поживиться за чужой счет неожиданно для себя потерпел неудачу. Ограбить еще одну квартиру в столице ему помешала... такса...»
Петр Порошенко намерен взыскать убытки, понесенные Украиной из-за блокады. Расплачиваться за все, по мнению украинского президента, должны не только республики Донбасса, но и партии "Батькивщина" и "Самопомощь"...»
Количество украинцев, которые желают поехать на заработки в Россию, за последнее время сократилось в четыре раза. Об этом на основе проведенного социологического исследования сообщила экспертная группа "Рейтинг"...»