ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Суровые российские летчики довели пилотов США

10 января 2017, вторник, 09:00 – ИА СОЧИ-24

Суровые российские летчики довели пилотов США
Суровые российские летчики довели пилотов США
Летчики ВВС США пожаловались на российские самолеты в Сирии. Они утверждают, что пилоты ВКС периодически допускают опасное сближение с американскими истребителями и не подают опознавательные сигналы.

По словам пилотов США, россияне "не знают или не хотят твердо следовать" соглашению об использовании воздушного пространства в зоне военных операций в Сирии, пишет The Wall Street Journal. Как заявил генерал ВВС Чарльз Коркоран, пилоты ВКС нарушают международный протокол, не подавая опознавательные сигналы и не отвечая по голосовой связи. Американские летчики добавили, что российские самолеты часто допускают опасное сближение в небе, вынуждая их уступать дорогу, чтобы не столкнуться. Как утверждают представители ВВС, они каждый день прилагают усилия, чтобы избежать авиакатастрофы. "Очень редко реагируют на сигналы. Мы не знаем, видят они нас или не видят, но мы не хотим, чтобы они работали вместе с нами", – отметил Коркоран. Пентагон уверен, что необходимо повысить координацию между российскими и американскими военными в зоне боевых действий, подчеркивает издание. ВВС США надеются, что ситуацию улучшит приход к власти Дональда Трампа, который планирует плотно сотрудничать с Москвой. В Минобороны пока не прокомментировали информацию. Не подтвердили эти данные и другие официальные источники. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 13:43
Янукович сошелся с моделью Playboy

Сын бывшего украинского президента Александр Янукович планирует заняться строительным бизнесом. В деловых интересах он сошелся с моделью Playboy Сораей Вучелич, которая станет его партнером...»

сегодня, 13:29
Спикер Госдумы встретится с главой ПАСЕ в январе

Вячеслав Володин намерен встретиться с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунтом 12 января. Об этом журналистам рассказал сам глава нижней палаты российского парламента...»

сегодня, 13:28
Володин позитивно оценил поправки для принятия социальных законов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил одобренные депутатами поправки в регламент о законах, требующих нормативных актов. Председатель нижней палаты парламента полагает, что они приведут к более кропотливой работе над законопроектами, которая позитивно скажется на их качестве и реализации...»

сегодня, 13:16
Житель Вологодской области убил друга при попытке вывести из запоя

Суд признал 36-летнего жителя города Череповца в Вологодской области виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства, передает Flashnord..»

сегодня, 13:15
ФИФА увеличит число участников чемпионата мира

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение об увеличении с 2026 года числа команд, которые могут принимать участие в чемпионате мира, до 48, говорится в официальном аккаунте ФИФА..»

сегодня, 13:15
Чиновники настучали на Улюкаева

Сотрудники Минэкономразвития и Росимущества дали показания против Алексея Улюкаева. Теперь следователи опасаются, что экс-министр может оказать давление на этих чиновников...»

сегодня, 13:14
Володин диагностировал истерику у администрации Обамы

Уходящая администрация США бьется в истерике. Отсюда и расширение "списка Магнитского", и новые антироссийские санкции, уверен председатель Госдумы России Вячеслав Володин...»

сегодня, 12:43
Москвич-романтик украл статую из парка ради любимой

В Москве полиция задержала 32-летнего мужчину, подозреваемого в краже позолоченной статуи феи-бухгалтерши из парка в Сокольниках. По предварительной оценке, стоимость скульптуры составляет три миллиона рублей...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 13:43
Янукович сошелся с моделью Playboy

Сын бывшего украинского президента Александр Янукович планирует заняться строительным бизнесом. В деловых интересах он сошелся с моделью Playboy Сораей Вучелич, которая станет его партнером...»

сегодня, 13:29
Спикер Госдумы встретится с главой ПАСЕ в январе

Вячеслав Володин намерен встретиться с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунтом 12 января. Об этом журналистам рассказал сам глава нижней палаты российского парламента...»

сегодня, 13:28
Володин позитивно оценил поправки для принятия социальных законов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил одобренные депутатами поправки в регламент о законах, требующих нормативных актов. Председатель нижней палаты парламента полагает, что они приведут к более кропотливой работе над законопроектами, которая позитивно скажется на их качестве и реализации...»

сегодня, 13:16
Житель Вологодской области убил друга при попытке вывести из запоя

Суд признал 36-летнего жителя города Череповца в Вологодской области виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства, передает Flashnord..»

сегодня, 13:15
ФИФА увеличит число участников чемпионата мира

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение об увеличении с 2026 года числа команд, которые могут принимать участие в чемпионате мира, до 48, говорится в официальном аккаунте ФИФА..»

сегодня, 13:15
Чиновники настучали на Улюкаева

Сотрудники Минэкономразвития и Росимущества дали показания против Алексея Улюкаева. Теперь следователи опасаются, что экс-министр может оказать давление на этих чиновников...»

сегодня, 13:14
Володин диагностировал истерику у администрации Обамы

Уходящая администрация США бьется в истерике. Отсюда и расширение "списка Магнитского", и новые антироссийские санкции, уверен председатель Госдумы России Вячеслав Володин...»

сегодня, 12:43
Москвич-романтик украл статую из парка ради любимой

В Москве полиция задержала 32-летнего мужчину, подозреваемого в краже позолоченной статуи феи-бухгалтерши из парка в Сокольниках. По предварительной оценке, стоимость скульптуры составляет три миллиона рублей...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.