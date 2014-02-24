Сын Рогозина попросил Шойгу об увольнении

Сын вице-премьера Дмитрия Рогозина, работающий в департаменте имущественных отношений Минобороны, подал рапорт об увольнении. После того как заявление будет подписано главой ведомства Сергеем Шойгу, Алексей Рогозин станет вице-президентом по транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). В новой должности 34-летнему сыну вице-премьера предстоит наладить работу транспортного дивизиона корпорации и разобраться с убыточностью ульяновского "Авиастара-СП", производящего самолеты Ил-76. Он будет курировать все, что связано с созданием тяжелого транспортного Ил-76МД-90А и легкого Ил-112В, а также новые разработки, в том числе сверхзвукового транспортного самолета и перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации. По данным газеты "Коммерсантъ", за переход Алексея Рогозина выступили президент ОАК Юрий Слюсарь и министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Все вопросы де-факто согласованы с заинтересованными сторонами. Алексей Рогозин пришел в департамент имущественных отношений Минобороны в апреле 2016 года. До этого он три года занимал должность директора Алексинского химического комбината, а ранее трудился в компании Orsis, производящей стрелковое оружие. В военном ведомстве Рогозин курировал работу крупных предприятий, в частности "Авиаремонта", "Спецремонта", "Оборонлогистики", 224-го летного отряда и других. Кроме того, участвовал в оценке состояния активов Федерального агентства по специальному строительству, которые после ликвидации агентства подчинятся напрямую Минобороны. Коллеги положительно отзываются о Рогозине. "Его профессиональная жизнь пока невелика – ему всего 34 года, но вся она крутится вокруг этой сферы, причем он начал в ней работать еще до того момента, как его отец стал вице-премьером", – рассказал директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.
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