Таинственно исчезнувшую мать двоих детей задушил бывший муж

13 января 2017, пятница, 19:46 – ИА СОЧИ-24



Таинственно исчезнувшую мать двоих детей задушил бывший муж

Еще 9 января стало известно о таинственном исчезновении в Нижнем Тагиле 28-летней матери двух детей Дарьи Зембицкой. Девушка пошла прогреть автомобиль, стоящий возле дома 7 по улице Булата Окуджавы, чтобы отвезти сыновей в детский сад, однако в квартиру так и не вернулась. Хотя на снегу возле машины были обнаружены следы крови, родственники девушки до конца надеялись на благополучный исход дела и просили всех неравнодушных помочь с поисками.Особенно активную деятельность развернул бывший муж пропавшей Сергей Какшин, чем привлек к себе внимание правоохранителей. Под давлением неопровержимых доказательств сотрудники полиции и СК вынудили его сознаться в убийстве, передает URA.Ru. По предварительным данным, на преступление бывшего супруга толкнула ревность. 12 января он показал место, где бросил тело своей жертвы.Проведенная экспертиза позволила установить, что Дарья Зембицкая погибла от удушения. Сергею Какшину предъявлено обвинение по статье "Убийство". Он находится в СИЗО.

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