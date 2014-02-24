Тайна второго Чернобыля

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Как Россия ответит на подлую выходку Киева вчера, 20:01 Представительнице России на "Евровидении-2017" Юлии Самойловой на три года запретили въезд на Украину. Dni.Ru выяснили реальные причины такого шага со стороны официального Киева, а также опросили экспертов по поводу возможных ответных действий России...»