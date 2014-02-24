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Тайна второго Чернобыля
22 марта 2017, среда, 21:45 – ИА СОЧИ-24
На основе обнародованных документов
есть предположение, что власти СССР скрывали катастрофу, по масштабам
превосходящую Чернобыльскую. Насколько загрязнение повлияло на здоровье жителей
Казахстана, неизвестно.
В документах говорится о
серьезном загрязнении местных полей и выращенного на них урожая во время
ядерных испытаний под Семипалатинском, сообщает New
Scientist.
В отчете Института биофизики Академии медицинских наук СССР,
составленный в 1957 году по итогам обследования жителей Семипалатинской области
Казахской ССР говорится о том, что еще в том году возле Усть-Каменогорска были
следы загрязнения почвы и растительного покрова радионуклидами. Местных
колхозников перевели на диету из привозных продуктов, и следы радионуклидов в их
анализах исчезали.
Из этого СМИ сделало вывод, что причиной их
появления были активные испытания ядерного оружия на Семипалатинском полигоне.
Однако сами рассекреченные документы данных об остром влиянии
несколько повышенного уровня радионуклидов на здоровье не содержит.
Также западные журналисты
считают, что на основе отчета можно говорить катастрофе, вчетверо превышающей
Чернобыльскую. В статье упоминаются слова бывшего работника Бруцеллезного
диспансера № 4 Константина Гусева. Сообщается, что он видел позднее
уничтоженные документы о том, что в 1956 году в Усть-Каменогорске с симптомами
поражения радиацией было госпитализировано 637 человек. После Чернобыля число
госпитализированных с подобными признаками было вчетверо меньше.
Источник:
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