Тайны личной жизни Виктора Януковича

27 февраля 2017, понедельник, 17:45 – ИА СОЧИ-24



Тайны личной жизни Виктора Януковича

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что расстался со своей женой после 45 лет совместной жизни. Его новой избранницей стала официантка в прошлом, которая значительно моложе его бывшей супруги.Новой пассией Виктора Януковича стала 40-летняя Любовь Полежай, которая родилась в Енакиево – на малой родине самого Януковича. Познакомился он с ней, как утверждают журналисты, еще в 2002 году. Тогда 28-летняя Полежай работала официанткой. Янукович, занимавший тогда пост губернатора Донецкой области, сразу же положил глаз на молодую женщину. При этом стоит отметить, что Полежай тогда состояла в официальном браке. Впрочем, этот факт не остановил Януковича, который, став в конце 2002 года премьер-министром Украины, забрал молодую официантку с дочерью с собой в Киев. В столице глава правительства пристроил ее на должность специалиста Управления правительственных админзданий.Впрочем, проработала она на этой должности недолго. Уже в 2005 году, после победы так называемой оранжевой революции и ухода Януковича с премьерского поста, Полежай оставляет работу в госорганах и вновь становится официанткой. На этот раз в комплексе "Звездный", где находился штаб возглавляемой Януковичем "Партии регионов". Однако уже в следующем году ее взял на работу в аппарат премьера соратник Януковича Сергей Левочкин. А после прихода в кабинет министров Юлии Тимошенко, бывшая официантка перешла на работу в парламент, где стала помощницей жены Левочника Юлии.После победы Януковича на президентских выборах Полежай стала владелицей нескольких спа-салонов и благотворительных фондов. В феврале 2014 года в результате масштабных акций протеста в Киеве Виктор Янукович покинул резиденцию. Вместе с ним в Россию сбежала и Полежай. Сейчас, по некоторым сведениям, пара проживает то в Ростове-на-Дону, то в Подмосковье. При этом сама пассия бывшего украинского президента явно не бедствует. По некоторым сведениям, она владеет салоном Crystal Spa и возглавляет благотворительный фонд "Дорога будущего". Занимается благотворительностью и теперь уже бывшая супруга Януковича Людмила. По некоторым данным, сейчас она проживает в Севастополе в роскошном трехэтажном особняке. При этом бывшая супруга экс-президента Украины якобы владеет сетью магазинов, торгующих элитными продуктами. Как стало известно журналистам, Виктор и Людмила Януковичи практически не общаются, изредка созваниваясь по телефону. Впрочем, отношения между супругами охладели уже давно. Ходят слухи, что бывшему президенту Украины очень не понравилась речь его супруги, которая была произнесена ей в 2004 году на "антиоранжевом" митинге в Донецке. Как заявила тогда Людмила Янукович, людям на майдане раздавали "наколотые апельсины", содержащие в себе наркотические вещества. "Люди берут апельсин, съели – взяли другой, и рука тянется и тянется", – это заявление вызвало массу шуток и язвительных комментариев в ее адрес.

СОЧИ 24