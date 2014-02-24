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"Тайный поклонник" оригинально признался Захаровой в любви
29 марта 2017, среда, 20:00 – СОЧИ-24
Захарова
разместила на своей странице в Facebook фото, собравшее множество комментариев
пользователей. "Такого оригинального и неожиданного признания в любви у меня еще
не было. Тайный поклонник, спасибо! До слез!" – написала дипломат в своем посте.
"А откуда вы узнали, что оно вам адресовано?",
"Это весна, март уезжает в апрель и торопится признаться", -
комментируют читатели.
Отметим, Мария Захарова является активным пользователем
социальных сетей. Дипломат регулярно делится с подписчиками новыми
публикациями, в том числе и фотографиями.
Так, недавно официальный представитель МИД России пришла в спортзал в мини-юбке.
Игривым снимком дипломат поделилась также в Facebook. "Кто сегодня
в 7:00 был в спортзале? Правильно. Впереди выходные, и вы знаете, чем
заняться))))", – написала Захарова на своей странице в социальной сети.
Под записью располагается фотография официального представителя МИД с бодрой
улыбкой, в белой кокетливой мини-юбке, идеально сидящей на Марии.
Как писали Dni.ru, ранее Мария Захарова опубликовала в соцсети фотографию своей мамы
Ирины. Снимок был сделан на работе Захаровой-старшей. "Мы с Федор
Стржижовский (пресс-секретарь постпредства России при ООН) на выставке
Пиросмани в Музее личных коллекций. Мама ведет экскурсию, а Тина Канделаки
выступает в качестве эксперта по национальному колориту", – подписала
снимок представитель МИД.
Источник:
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