Танцевальный баттл полицейского и подростка взорвал Сеть
16 февраля 2017, четверг, 11:46 – ИА СОЧИ-24
Танцевальный баттл полицейского и подростка взорвал Сеть
В Сети бешеной популярностью пользуется ролик, на котором чернокожий подросток и полицейский из Северной Каролины зажигательно танцуют. Увлекательное видео за сутки после публикации набрало более 250 тысяч просмотров. Все началось с того, что чернокожий юноша по имени Джейсон вызвал на танцевальную дуэль полицейского Коди Уильямса и тот согласился, передает Lenta.ru. Они встретились на парковке и стали энергично танцевать под динамичную музыку, а напарник стража порядка снимал баттл на видео. На кадрах видно, что и подросток, и полицейский отлично двигаются и чувствуют ритм. И все-таки мальчику удалось перетанцевать противника. В какой-то момент Коди не выдержал, засмеялся и отошел.
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Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»
Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»