Танцующий итальянец прославился на старости лет

Итальянский журналист Альберто Форни снял на видео бойкого старичка, который задорно отплясывал под музыку уличного оркестра на одной из улиц Болоньи. Снятый им ролик моментально стал настоящей сенсацией в Сети. При этом интерес к пожилому итальянцу не ослабевает уже на протяжении недели. Журналист Альберто Форни признался, что ему не удалось выяснить имени звездного танцора, передает РИА Новости. Однако даже факт анонимности исполнителя не отнял у него популярности. Ролик уже успели просмотреть свыше 400 тысяч человек и эта цифра постоянно увеличивается. Dni.Ru предлагают насладиться хореографическими изысками пожилого итальянца и своим читателям.
Итальянский журналист Альберто Форни снял на видео бойкого старичка, который задорно отплясывал под музыку уличного оркестра на одной из улиц Болоньи. Снятый им ролик моментально стал настоящей сенсацией в Сети. При этом интерес к пожилому итальянцу не ослабевает уже на протяжении недели...»
О скоропостижной кончине постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина скорбят его близкие, коллеги и даже оппоненты. Так, постпред США при ООН Саманта Пауэр, с которой Чуркин ни раз сходился в словесной дуэли, написала отдельную колонку, в которой назвала его своим другом и одним из самых эффективных дипломатов...»
Итальянский журналист Альберто Форни снял на видео бойкого старичка, который задорно отплясывал под музыку уличного оркестра на одной из улиц Болоньи. Снятый им ролик моментально стал настоящей сенсацией в Сети. При этом интерес к пожилому итальянцу не ослабевает уже на протяжении недели...»
О скоропостижной кончине постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина скорбят его близкие, коллеги и даже оппоненты. Так, постпред США при ООН Саманта Пауэр, с которой Чуркин ни раз сходился в словесной дуэли, написала отдельную колонку, в которой назвала его своим другом и одним из самых эффективных дипломатов...»