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Танцующий итальянец прославился на старости лет

26 февраля 2017, воскресенье, 17:15 – ИА СОЧИ-24

Танцующий итальянец прославился на старости лет
Танцующий итальянец прославился на старости лет
Итальянский журналист Альберто Форни снял на видео бойкого старичка, который задорно отплясывал под музыку уличного оркестра на одной из улиц Болоньи. Снятый им ролик моментально стал настоящей сенсацией в Сети. При этом интерес к пожилому итальянцу не ослабевает уже на протяжении недели.
Журналист Альберто Форни признался, что ему не удалось выяснить имени звездного танцора, передает РИА Новости. Однако даже факт анонимности исполнителя не отнял у него популярности. Ролик уже успели просмотреть свыше 400 тысяч человек и эта цифра постоянно увеличивается. Dni.Ru предлагают насладиться хореографическими изысками пожилого итальянца и своим читателям.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Танцующий итальянец прославился на старости лет

Итальянский журналист Альберто Форни снял на видео бойкого старичка, который задорно отплясывал под музыку уличного оркестра на одной из улиц Болоньи. Снятый им ролик моментально стал настоящей сенсацией в Сети. При этом интерес к пожилому итальянцу не ослабевает уже на протяжении недели...»

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сегодня, 17:28
Касьянова облили зеленкой в центре Москвы

В Москве прошел Марш памяти Бориса Немцова. Среди пяти тысяч человек, собравшихся на акцию, были политики и общественные деятели. Например, Михаил Касьянов, которому в лицо плеснули зеленкой...»

сегодня, 17:15
Танцующий итальянец прославился на старости лет

Итальянский журналист Альберто Форни снял на видео бойкого старичка, который задорно отплясывал под музыку уличного оркестра на одной из улиц Болоньи. Снятый им ролик моментально стал настоящей сенсацией в Сети. При этом интерес к пожилому итальянцу не ослабевает уже на протяжении недели...»

сегодня, 16:59
В столице объявлен желтый уровень опасности

Согласно данным Гидометцентра России в столичном регионе объявлен желтый (второй) уровень угрозы..»

сегодня, 16:45
Вооруженные грабители избили молодую москвичку

Трое вооруженных злоумышленников устроили дерзкий налет на квартиру на 3-ей Новоостанкинской улице на севере Москвы..»

сегодня, 15:30
В Москве девушку изнасиловал и ограбил знакомый

В Москве задержан 37-летний мужчина, который обвиняется в изнасиловании и краже..»

сегодня, 12:13
США собираются выйти из Совета ООН по правам человека

Американские власти рассматривают вариант выхода из Совета ООН по правам человека, передает РИА Новости..»

сегодня, 11:30
Названа официальная причина смерти брата Ким Чен Ына

Вскрытие Ким Чен Нама позволило установить точную причину смерти мужчины в аэропорту Куала-Лумпура..»

сегодня, 11:14
Саманта Пауэр сделала признание о Чуркине

О скоропостижной кончине постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина скорбят его близкие, коллеги и даже оппоненты. Так, постпред США при ООН Саманта Пауэр, с которой Чуркин ни раз сходился в словесной дуэли, написала отдельную колонку, в которой назвала его своим другом и одним из самых эффективных дипломатов...»
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