Тела двух пенсионеров месяц пролежали в квартире в Москве
11 января 2017, среда, 08:45 – ИА СОЧИ-24
Тела двух пенсионеров месяц пролежали в квартире в Москве
В Москве жильцы одного из домов обратились в городские службы с заявлением о затоплении от соседей. Для вскрытия квартиры на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые обнаружили тела 93-летней женщины и 65-летнего мужчины, передает Life.ru. По предварительным данным, смерть пенсионеров наступила около месяца назад. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Очередной громкий скандал разразился вокруг избранного президента США Дональда Трампа. Американские СМИ заявили, что у российских спецслужб есть доказательства того, что республиканец пользовался услугами проституток во время своего визита в Москву в 2013 году...»
Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов рассказал, что суд арестовал 15 объектов недвижимости и средства на сумму не менее 564 миллионов рублей бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Также он отметил, что у ведомства есть видеозапись задержания экс-чиновника...»
Очередной громкий скандал разразился вокруг избранного президента США Дональда Трампа. Американские СМИ заявили, что у российских спецслужб есть доказательства того, что республиканец пользовался услугами проституток во время своего визита в Москву в 2013 году...»
Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов рассказал, что суд арестовал 15 объектов недвижимости и средства на сумму не менее 564 миллионов рублей бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Также он отметил, что у ведомства есть видеозапись задержания экс-чиновника...»