Тела всех жертв крушения Ту-154 доставят в Москву

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Последняя воля Доктора Лизы сегодня, 19:30 Помощница врача-реаниматолога Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза, сообщила о последней воле начальницы. По ее словам, Глинка на случай смерти просила не допускать журналистов до своих юных подопечных...»

Москвичи отдают дань памяти погибшим в катастрофе Ту-154 сегодня, 19:15 Москвичи весь день несут цветы в знак своей скорби по погибшим в авиакатастрофе Ту-154, унесшей жизни более 90 человек. Со всего города люди стекаются к телецентру "Останкино", зданию ансамбля имени Александрова и благотворительному фонду Елизаветы Глинки...»

Минтранспорта: Новостей о выживших при крушении Ту-154 пока нет сегодня, 19:00 Глава Министерства транспорта России Максим Соколов заявил, что информации о выживших при крушении самолета Ту-154 к настоящему времени нет..»