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Тела всех жертв крушения Ту-154 доставят в Москву

25 декабря 2016, воскресенье, 18:29 – ИА СОЧИ-24

Тела всех жертв крушения Ту-154 доставят в Москву
Тела всех жертв крушения Ту-154 доставят в Москву

В Министерстве транспорта заявили, что опознание тел всех жертв крушения Ту-154 будет производиться в Москве, сообщает пресс-служба ведомства. "Также в Москве будет оказываться медико-психологическая помощь родственникам", – отметили в министерстве. Чиновники уточнили, что психологическую помощь можно будет получить в Минобороны. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Помощница врача-реаниматолога Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза, сообщила о последней воле начальницы. По ее словам, Глинка на случай смерти просила не допускать журналистов до своих юных подопечных...»

сегодня, 19:15
Москвичи отдают дань памяти погибшим в катастрофе Ту-154

Москвичи весь день несут цветы в знак своей скорби по погибшим в авиакатастрофе Ту-154, унесшей жизни более 90 человек. Со всего города люди стекаются к телецентру "Останкино", зданию ансамбля имени Александрова и благотворительному фонду Елизаветы Глинки...»

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Глава Министерства транспорта России Максим Соколов заявил, что информации о выживших при крушении самолета Ту-154 к настоящему времени нет..»

сегодня, 18:29
Тела всех жертв крушения Ту-154 доставят в Москву

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сегодня, 18:15
В Италии показали гимн России в исполнении ансамбля имени Александрова

В эфире итальянского телеканала RaiNews24 прозвучал гимн России в исполнении Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова..»

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Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков написал издевательский пост в своем "Фейсбуке" о катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем. Он предложил принести к российскому посольству в Киеве бутылочку "Боярышника"...»

сегодня, 17:13
Сеть взбудоражило видео со вспышкой при крушении Ту-154

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