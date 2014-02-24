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Тела жертв Ту-154 засосало в фюзеляж
25 декабря 2016, воскресенье, 21:01 – ИА СОЧИ-24
"По
оценке экспертов, тела погибших при крушении Ту-154 находятся, скорее
всего, внутри фюзеляжа на глубине порядка 60 метров", — цитирует его РИА
Новости.В свою очередь, глава Минтранса России Максим Соколов сообщил, что в
ходе поисково-спасательной операции обнаружен ряд фрагментов тел
погибших, многие из которых могут быть
опознаны. "Но более детальную информацию мы уточним завтра к утру,
когда они будут готовы для транспортировки в Москву", – цитирует ТАСС
министра. Соколов также добавил: "Бортовые самописцы Ту-154 не были оборудованы радиомаяками, поэтому их будут искать с помощью радиолокаторов". А дальнейшее
проведение спасательной операции будет координировать МЧС. "К этим
работам будут привлечены силы и средства Минобороны, пограничных служб
при необходимости, Росавиации, Росморречфлота", – заявил глава Минтранса.В настоящее время поисковые
работы в Черном море ведут 32 судна и катера, 80 водолазов, пять вертолетов, беспилотники и
телеуправляемые глубоководные аппараты. "Дополнительно
готовятся к переброске 1300 военнослужащих Южного военного округа. На
аэродромах Адлер в постоянной готовности находятся четыре Ил-76
военно-транспортной авиации", – сказал официальный
представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге. Он отметил, что в район поиска прибудут спасательные суда Черноморского флота с
оборудованием, позволяющим выполнять сложные водолазные работы на
глубинах до 400 метров. Ранее сообщалось, что в поисковой операции в районе крушения самолета задействованы девять судов МЧС.
Как писали Dni.ru, утром 25 декабря появились сведения о том, что летевший из Сочи на авиабазу Хмеймим самолет Минобороны России Ту-154 пропал с радаров. Позднее в ведомстве сообщили, что фрагменты пропавшего Ту-154 обнаружены в 1,5 километрах от берега Сочи. По уточненным данным, на борту лайнера находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.
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