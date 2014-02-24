Телеведущая обругала коллегу в прямом эфире (видео)
13 января 2017, пятница, 11:58 – ИА СОЧИ-24
Телеведущая обругала коллегу в прямом эфире (видео)
В австралийской телестудии перед началом эфира ведущая Эмбер Шерлок устроила скандал своей коллеге Джули Снук. Причиной конфликта стал наряд, в котором та появилась в кадре. В соответствии со сценарием программы, Эмбер и Джули работали в разных студиях. Во время прямого эфира они должны были вместе беседовать с приглашенным психологом. При этом изображения с разных камер были выведены на один экран, сообщает News.com. За несколько минут до начала передачи выяснилось, что все женщины, включая психолога, одеты в белое. Это досадное недоразумение так расстроило Шерлок, что она потребовала от Снук накинуть пиджак. По словам Эмбер, она просила коллегу подобрать другой наряд за два часа до выхода в эфир. Джули в ответ заявила, что забыла об этом. В итоге она согласилась переодеться. Позже Шерлок призналась, что они подруги, но работа на телевидении порой заставляет нервничать. Примечательно, что скандал произошел во время прямого эфира. В результате все произошедшее в студии было снято на камеру.Теперь интернет-пользователи активно обсуждают этот забавный инцидент. В соцсетях появилось много шуток по поводу конфликта телеведущих.
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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова считает, что отказ от курения в стране должен произойти "спонтанно". Чиновник назвала "смешной" идею своего ведомства о полном запрете на продажу сигарет родившимся после 2014 года, после достижения ими совершеннолетия...»
Три года назад Украина взбунтовалась против законов, инициированных Виктором Януковичем. Сегодня Петр Порошенко не только восстанавливает законодательные нормы, вызвавшие бурю негодования в обществе, но и вносит в Раду новые спорные инициативы...»
В отношении 24-летней жительницы Воронежской области возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего", говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России..»