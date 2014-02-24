Телеведущий съел человеческий мозг во время передачи

10 марта 2017, пятница, 12:58 – ИА СОЧИ-24



Телеведущий съел человеческий мозг во время передачи

Американский телеведущий канала CNN Реза Аслан в рамках программы "Верующий" снял материал о представителях индуистской секты, практикующей каннибализм. Один из членов племени заставил журналиста попробовать кусочек человеческого мозга.Представители племени Агори встретили журналиста не особенно гостеприимно. Во время записи передачи один из них сказал телеведущему, что если он не перестанет так много разговаривать, то ему отрежут голову.Угроза показалась Резе Аслану реальной, так как каннибалы предложили ему попробовать кусочек поджаренного головного мозга. Позднее телеведущий написал в Facebook, что блюдо по вкусу похоже на древесный уголь. После угощения представитель племени предложил Аслану выпить спиртной напиток из человеческого черепа. "Меня спрашивают, серьезно ли я просил продюсера Бэна Селкоу забрать меня отсюда. Я не шутил!" – написал он в Facebook. Отметим, что журналист вел своего рода прямую трансляцию происходящего в социальной сети. "Да, он на самом деле пьет мочу", – подчеркнул он в одном из постов. Американское сообщество раскритиковало журналиста и телеканал за демонстрацию подобного рода материалов. Например, единственный представитель индуизма в конгрессе Соединенных Штатов, Тулси Габбард, написал в Twitter, что "CNN использует свою мощь и влияние для увеличения страха" перед представителями его религии. В СМИ и социальных сетях также поднялся шквал критики в адрес Аслана. Однако телеведущий с иронией воспринял происходящее и отказался извиняться за провокационный выпуск "Верующего". Он написал в Twitter, что "стоит работать всю жизнь ради такого заголовка", сославшись на статью с названием "Почему Резе Аслан из CNN не должен есть человеческие мозги".

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