Тело 12-летнего школьника найдено на востоке Москвы
7 января 2017, суббота, 21:30 – ИА СОЧИ-24
Тело 12-летнего школьника найдено на востоке Москвы
На востоке Москвы вблизи одного из домов на Перовской улице найден труп 12-летнего мальчика. Как сообщает ТАСС, на теле ребенка обнаружены телесные повреждения, характерные для падения с высоты. "Опрашиваются родители ребенка и возможные очевидцы", – отметил представитель Следственного комитета. По информации Life.ru, по факту смерти школьника возбудили уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Полиция пытается восстановить картину ЧП.
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Согласно данным Гидрометцентра в Москве в связи с аномальными морозами объявлен оранжевый, предпоследний, уровень угрозы.На выходных мороз в столице сохранится, пойдет снег, возможно образование голеледицы...»
Развлекательная программа "Угадай мелодию" исчезла из эфира государственного телеканала Литвы LRT после разразившегося в стране скандала. Дело в том, что одна из участниц, актриса литовского театра и кино Аста Баукуте, во время съемок передачи изобразила приветственный жест нацистов – зигу...»
Главная дорога острова Сауми после проливных дождей оказалась подтоплена. В результате группа туристов из России не смогла вылететь домой с отдыха. Впрочем, не все отдыхающие были опечалены сложившейся ситуацией...»
Новый год стал для 36-летнего американца Дэна Билзеряна поводом подвести промежуточные итоги. На своей странице в Instagram он выложил видео своего отдыха в компании обнаженных моделей в самых разных экзотических точках планеты...»