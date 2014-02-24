Тело пропавшего под Петербургом мальчика нашли в реке
19 января 2017, четверг, 14:00 – ИА СОЧИ-24
Тело пропавшего под Петербургом мальчика нашли в реке
Тело шестилетнего мальчика, пропавшего в городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области, нашли в реке Ижоре, передает Life.ru. Обнаружить его удалось с помощью гидролокационного оборудования, которое используют криминалисты. В ближайшее время труп извлекут из воды.Напомним, что утром 7 января мальчик вышел во двор с собакой и не вернулся. Позже питомец был найден у дома. В поисках ребенка участвовали порядка 300 добровольцев. Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".
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Белорусское Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало на YouTube социальный ролик ведомства. В нем эпичные спасатели помогают попавшим в беду гражданам: вытаскивают их из-под завалов, спасают от пожара и так далее...»
"Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения не тратить дополнительные нефтегазовые доходы мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке", – рассказал вице-премьер России Игорь Шувалов в интервью изданию Bloomberg..»
Постоялец итальянского отеля Rigopiano di Farindola, в котором оказались заживо погребены под лавиной десятки туристов, рассказал, как ему удалось пережить трагедию. Тем временем спасатели приступили к ликвидации последствий обвала снега и уже обнаружили первое тело погибшего...»
Кремль готовится отпраздновать скорую победу в Молдавии, пишет влиятельная британская газета The Financial Times. Как отмечает издание, триумф Москвы предвещает недавняя встреча президента России Владимира Путина и недавно избранного главы Молдавии Игоря Додона...»