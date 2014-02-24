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Телохранители министров следили друг за другом на встрече в Москве
22 декабря 2016, четверг, 13:45 – ИА СОЧИ-24
Из-за произошедшей 19 декабря трагедии перед телохранителями
министров была поставлена особая задача. Они должны были следить не только за
общей обстановкой и политиками, но и друг за другом, предполагает Life.ru.Как видно на фотографиях со встречи, телохранитель иранского
министра не выпускал из поля зрения своего турецкого коллегу, стоявшего рядом.
А охранник российского контролировал обстановку, находясь у самых
дверей в переговорном зале. Напомним, 19 декабря в Анкаре террорист под видом
полицейского проник на выставку. Он расстрелял российского посла Андрея
Карлова, выпустив в него 11 пуль.В Москве 20 декабря прошла встреча министра иностранных дел
России Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Турции и Ирана —
Мевлютом Чавушоглу и Джавадом Зафиром. По окончании переговоров Лавров заявил,
что все три страны готовы стать гарантами в переговорах между властями Сирии и
оппозицией. "Иран, Россия и Турция выражают готовность
способствовать выработке готовящегося соглашения между правительством Сирии и
оппозицией и стать его гарантом", – сказал глава российского МИДа. По его
словам, "тройка" пригласила все другие страны, имеющие влияние на
ситуацию "на земле", поступить таким же образом. "Настоящее
соглашение поможет придать необходимый импульс для возобновления политического
процесса в Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254", – уверен
российский министр.
Источник:
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