Терезу Мэй связали по рукам и ногам

24 января 2017, вторник, 16:44 – ИА СОЧИ-24



Терезу Мэй связали по рукам и ногам

Верховный суд Великобритании запретил премьер-министру страны Терезе Мэй запускать процесс выхода из Евросоюза без одобрения парламента. За такое решение проголосовали восемь судей против трех."Верховный суд решил, что правительство не может ввести в действие статью 50 без разрешения парламента", – цитирует текст постановления "Газета.Ru". Согласно документу, Терезе Мэй для реализации Brexit не нужно одобрение законодателей Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.Тереза Мэй не столкнется с гарантированной блокировкой Brexit в этих органах, однако решение Верховного суда замедлит выход Великобритании из ЕС. В Лейбористской партии, выступающей против отделения от Евросоюза, отметили, что ее представители не будут мешать процедуре Brexit. При этом они уточнили, что сделают все для защиты прав британских рабочих.Между тем в правительстве Британии выразили разочарование решением Верховного суда. Тереза Мэй и ее команда рассчитывали на иной вердикт законодателей."Нам посчастливилось жить в стране, где каждый, даже правительство, подчиняется закону. Мы должны принять решение Верховного суда и сделать все возможное для его выполнения", – цитирует Reuters генерального прокурора Англии и Уэльса Джереми Райта. Британское правительство во главе с Терезой Мэй планировала начать переговоры о выходе из ЕС в марте 2017 года. После обсуждения со странами Евросоюза на реализацию Brexit уйдет от полутора до двух лет. Напомним, более половины британцев на народном референдумепроголосовало за выход из Евросоюза. В результате премьер-министр Дэвид Кемерон подал в отставку, его место заняла Тереза Мэй.

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