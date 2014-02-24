Террористы "ИГ" заживо сожгли двух турецких солдат
23 декабря 2016, пятница, 08:46 – ИА СОЧИ-24
Террористы "ИГ" заживо сожгли двух турецких солдат
Запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" утверждает, что заживо сожгла двух пленных турецких солдат, передает издание Turkish Minute. Военнослужащие были взяты боевиками в плен в городе Аль-Баб на севере Сирии еще 29 ноября. Фотографии жестокой расправы террористы сами выложили в Сеть. Установлены личности турецких солдат – сообщается, что их звали Фетхи Шахин и Сефер Тас. Казнь была совершена после того, как 16 турецких солдат были убиты и 31 – ранены после прямого боевого столкновения с "ИГ" в Аль-Баб.
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