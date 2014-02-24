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Террористы "ИГ" заживо сожгли двух турецких солдат

23 декабря 2016, пятница, 08:46 – ИА СОЧИ-24

Террористы "ИГ" заживо сожгли двух турецких солдат
Террористы "ИГ" заживо сожгли двух турецких солдат

Запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" утверждает, что заживо сожгла двух пленных турецких солдат, передает издание Turkish Minute. Военнослужащие были взяты боевиками в плен в городе Аль-Баб на севере Сирии еще 29 ноября. Фотографии жестокой расправы террористы сами выложили в Сеть. Установлены личности турецких солдат – сообщается, что их звали Фетхи Шахин и Сефер Тас. Казнь была совершена после того, как 16 турецких солдат были убиты и 31 – ранены после прямого боевого столкновения с "ИГ" в Аль-Баб.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Насколько вырастут зарплаты россиян в 2017 году

Российские рекрутинговые компании оценили состояние и перспективы отечественного рынка труда. По оценке экспертов, рынок ждет рост как зарплат (на 8%), так и числа вакансий (на 5%)...»

сегодня, 11:59
Избитый в Москве иностранец умер от перелома шеи

Работники торгового центра "Москва" на Тихорецком бульваре на юго-востоке Москвы обнаружили тело мужчины..»

сегодня, 11:59
Внук Сталина умер с книгой "Мой дед – святой!" в руках

Выяснились новые подробности смерти внука Иосифа Сталина в Москве. При себе у 80-летнего Евгения Джугашвили была обнаружена книга, которую он написал в память о великом деде...»

сегодня, 11:28
Путин обогнал Санта-Клауса

Несмотря на предновогодние хлопоты, западные СМИ внимательно следят за ситуацией в России и с нетерпением ждут предстоящей пресс-конференции Владимира Путина. Иностранные журналисты даже отметили, что главное мероприятие года с участием президента вполне может составить конкуренцию католическому Рождеству...»

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сегодня, 11:00
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На юго-востоке столицы возле торгового центра "Москва" трое неизвестных до смерти забили гражданина Японии..»

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Воздушная война между Душанбе и Москвой набирает обороты. Таджикистан отменил рейсы авиакомпании "Уральские авиалинии" из четырtх российских городов. Это стало ответом на запрет полtтов таджикской "Сомон Эйр" в регионы России...»
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