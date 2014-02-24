Террористы "ИГ" заживо сожгли двух турецких солдат



Путин обогнал Санта-Клауса сегодня, 11:28 Несмотря на предновогодние хлопоты, западные СМИ внимательно следят за ситуацией в России и с нетерпением ждут предстоящей пресс-конференции Владимира Путина. Иностранные журналисты даже отметили, что главное мероприятие года с участием президента вполне может составить конкуренцию католическому Рождеству...»

Украинец убил себя в Москве назло бывшей жене сегодня, 11:00 Тело 62-летнего гражданина Украины было обнаружено висящим у подъезда жилого дома на северо-востоке Москвы. Ответственность за свою смерть мужчина возложил на бывшую жену и сына...»

В Москве трое неизвестных жестоко избили иностранца сегодня, 11:00 На юго-востоке столицы возле торгового центра "Москва" трое неизвестных до смерти забили гражданина Японии..»

Почему поругались Москва и Душанбе сегодня, 10:58 Воздушная война между Душанбе и Москвой набирает обороты. Таджикистан отменил рейсы авиакомпании "Уральские авиалинии" из четырtх российских городов. Это стало ответом на запрет полtтов таджикской "Сомон Эйр" в регионы России...»