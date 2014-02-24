Террористы применили химическое оружие в Сирии

13 января 2017, пятница, 19:59 – ИА СОЧИ-24



Террористы применили химическое оружие в Сирии

Боевики запрещенных в России террористических группировок ИГ, "Джебхат ан-Нусра" и других применяют в Ираке и Сирии химическое оружие. В частности, террористы используют иприт и зарин.Использование такогооружия прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.Дипломат заявила, что непрекращающиесяна Ближнем Востоке рецидивы "химического" терроризма "не могутне вызывать серьезную озабоченность"."Причем речь здесь идето применении боевиками ИГ, "Джебхат ан-Нусры"и аффилированными с ними экстремистскими группировками не толькопромышленно-бытовых токсичных химикатов, таких, как хлор, но иполноценных боевых отравляющих веществ иприта и зарина", —цитирует Захарову РИА Новости. Поее словам, один из первых терактов с применением зарина в Сирии былотмечен еще весной 2013 года. Инцидент с использованием аналогичногоотравляющего вещества произошел летом того же года в Восточной Гуте.Дипломат отметила, что об обнаружении объектов ИГпо производству химоружия в Ираке заявляли сами иракцыи представители возглавляемой США антиигиловской коалиции. Захарова добавила,что всей полнотой информации на этот счет могут обладать американскиевоенные и разведслужбы, которые вместе с британскими коллегами в2003-2009 годы бесконтрольно уничтожили несколько тысяч химбоеприпасов иракскойармии в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия.Представитель российского МИД напомнила, что Россия неоднократно призывала мировое сообществокоординировать усилия по противодействию "химическому"терроризму и предлагала принять соответствующую резолюцию Совет безопасностиООН.

СОЧИ 24