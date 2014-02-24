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Террористы применили химическое оружие в Сирии

13 января 2017, пятница, 19:59 – ИА СОЧИ-24

Террористы применили химическое оружие в Сирии
Террористы применили химическое оружие в Сирии
Боевики запрещенных в России террористических группировок ИГ, "Джебхат ан-Нусра" и других применяют в Ираке и Сирии химическое оружие. В частности, террористы используют иприт и зарин.
Использование такого
оружия прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат заявила, что непрекращающиеся
на Ближнем Востоке рецидивы "химического" терроризма "не могут
не вызывать серьезную озабоченность".
"Причем речь здесь идет
о применении боевиками ИГ, "Джебхат ан-Нусры"
и аффилированными с ними экстремистскими группировками не только
промышленно-бытовых токсичных химикатов, таких, как хлор, но и
полноценных боевых отравляющих веществ иприта и зарина", —
цитирует Захарову РИА Новости. По
ее словам, один из первых терактов с применением зарина в Сирии был
отмечен еще весной 2013 года. Инцидент с использованием аналогичного
отравляющего вещества произошел летом того же года в Восточной Гуте.
Дипломат отметила, что об обнаружении объектов ИГ
по производству химоружия в Ираке заявляли сами иракцы
и представители возглавляемой США антиигиловской коалиции. Захарова добавила,
что всей полнотой информации на этот счет могут обладать американские
военные и разведслужбы, которые вместе с британскими коллегами в
2003-2009 годы бесконтрольно уничтожили несколько тысяч химбоеприпасов иракской
армии в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия.
Представитель российского МИД напомнила, что Россия неоднократно призывала мировое сообщество
координировать усилия по противодействию "химическому"
терроризму и предлагала принять соответствующую резолюцию Совет безопасности
ООН.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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