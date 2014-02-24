Террористы устроили бойню в сердце Лондона

22 марта 2017, среда, 18:59 – ИА СОЧИ-24



Террористы устроили бойню в сердце Лондона

Возле здания британского парламента неизвестный преступник открыл стрельбу, другой террорист устроил резню. По разным источникам, ранения получили от двух до 12 человек.В настоящий момент здание оцеплено, доступ в него закрыт, сообщаетагентство Reuters. Заседания британскогопарламента приостановлены, а выходы из здания закрыты."На настоящий момент то, что можно сказать, основываясь на сообщенияхполиции и нашей службы безопасности, это то, что мы должны оставаться внутриздания", – обратился к коллегам представитель правительства в парламентеДэвид Лидингтон. Атмосфера внутри парламента в целом спокойная, передает ТАСС. В отсутствие заседаний чиновники ходят по коридорам, держа в руках своимобильные телефоны. Судя по всему, народные избранники проверяют последниеновости и пишут родным сообщения о том, что с ними все в порядке. Также закрыта расположенная в районе происшествия станция метро. Известно, что устроивший стрельбу террорист был ранен правоохранителями. Крометого, на территории британского парламента ножевое ранение получил полицейский. Преступник, устроивший резню, был тяжело ранен и отвезен под усиленной охраной в больницу. Сейчас на месте происшествия работают как минимум десять стражей порядка. Кроме того, ЧП произошло и на Вестминстерском мосту вЛондоне, где автомобиль сбил как минимум пять человек, передает агентство Press Association. Оказалось, что преступленияу британского парламента и на мосту совершили одни и те же лица. В посольстве России в Великобритании в связи с инцидентом открытагорячая линия для российских граждан.

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