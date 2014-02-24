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Террористы устроили бойню в сердце Лондона
22 марта 2017, среда, 18:59 – ИА СОЧИ-24
В настоящий момент здание оцеплено, доступ в него закрыт, сообщает
агентство Reuters. Заседания британского
парламента приостановлены, а выходы из здания закрыты."На настоящий момент то, что можно сказать, основываясь на сообщениях
полиции и нашей службы безопасности, это то, что мы должны оставаться внутри
здания", – обратился к коллегам представитель правительства в парламенте
Дэвид Лидингтон. Атмосфера внутри парламента в целом спокойная, передает ТАСС. В отсутствие заседаний чиновники ходят по коридорам, держа в руках свои
мобильные телефоны. Судя по всему, народные избранники проверяют последние
новости и пишут родным сообщения о том, что с ними все в порядке. Также закрыта расположенная в районе происшествия станция метро. Известно, что устроивший стрельбу террорист был ранен правоохранителями. Кроме
того, на территории британского парламента ножевое ранение получил полицейский. Преступник, устроивший резню, был тяжело ранен и отвезен под усиленной охраной в больницу. Сейчас на месте происшествия работают как минимум десять стражей порядка. Кроме того, ЧП произошло и на Вестминстерском мосту в
Лондоне, где автомобиль сбил как минимум пять человек, передает агентство Press Association. Оказалось, что преступления
у британского парламента и на мосту совершили одни и те же лица. В посольстве России в Великобритании в связи с инцидентом открыта
горячая линия для российских граждан.
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