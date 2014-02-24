Тесть Кержакова умер в бане перед рождением внука

4 апреля 2017, вторник, 20:15 – СОЧИ-24



Тесть Кержакова умер в бане перед рождением внука

Сенатор Совета Федерации Вадим Тюльпанов скончался сегодня в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, политик неудачно поскользнулся на мокром кафеле и ударился головой. Травма оказалась смертельной.О несчастном случае, произошедшем с 52-летним сенатором, сообщают питерскоеиздание "Фонтанка.ру" и телеканал "Санкт-Петербург". На место происшествия уже выехалспикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров и руководствоправоохранительных органов Санкт-Петербурга. Известно, что Тюльпанов очень сильно ударился о кафельную плитку и получил перелом основания черепа.Вадим Тюльпанов – член Совета федерации от Ненецкогоавтономного округа, председатель комитета по регламенту и организациипарламентской деятельности верхней палаты парламента. До этого назначения Тюльпанов был спикером Заксобрания Санкт-Петербурга.Вадим Тюльпанов вел активную жизнь – увлекался рыбалкой, пробовалсебя в качестве телеведущего, занимался вокалом. Тюльпанов записал двакомпакт-диска – сборник романсов, посвященных женщинам, под названием "Даритеженщинам тюльпаны" и сборник военной песни под названием "Поклонимся великимтем годам".Сегодня, 4 апреля Тюльпанов возложил цветы на местотрагедии в Петербурге возле станции метро "Технологическийинститут". Общаясь с журналистами, политик пообещал подумать над тем, как законодательным образом улучшитьантитеррористическую работу.Дочь сенатора Милана в июне 2015 года вышла замуж зафутболиста Александра Кержакова, сейчас пара ждет пополнения в семействе. Обэтом стало известно в декабре 2016 года, тогда сама Милана подтвердилаинформацию о беременности. Пара вышла в свет, и супруга спортсменапродемонстрировала заметно округлившийся живот.Сегодня дочь политика опубликовала скорбный пост в соцсетях.Милана написала о том, как важно ценить близких и как хрупок мир.

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