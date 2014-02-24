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Тесть Кержакова умер в бане перед рождением внука
4 апреля 2017, вторник, 20:15 – СОЧИ-24
О несчастном случае, произошедшем с 52-летним сенатором, сообщают питерское
издание "Фонтанка.ру" и телеканал "Санкт-Петербург". На место происшествия уже выехал
спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров и руководство
правоохранительных органов Санкт-Петербурга. Известно, что Тюльпанов очень сильно ударился о кафельную плитку и получил перелом основания черепа.
Вадим Тюльпанов – член Совета федерации от Ненецкого
автономного округа, председатель комитета по регламенту и организации
парламентской деятельности верхней палаты парламента. До этого назначения Тюльпанов был спикером Заксобрания Санкт-Петербурга.
Вадим Тюльпанов вел активную жизнь – увлекался рыбалкой, пробовал
себя в качестве телеведущего, занимался вокалом. Тюльпанов записал два
компакт-диска – сборник романсов, посвященных женщинам, под названием "Дарите
женщинам тюльпаны" и сборник военной песни под названием "Поклонимся великим
тем годам".
Сегодня, 4 апреля Тюльпанов возложил цветы на место
трагедии в Петербурге возле станции метро "Технологический
институт". Общаясь с журналистами, политик пообещал подумать над тем, как законодательным образом улучшить
антитеррористическую работу.
Дочь сенатора Милана в июне 2015 года вышла замуж за
футболиста Александра Кержакова, сейчас пара ждет пополнения в семействе. Об
этом стало известно в декабре 2016 года, тогда сама Милана подтвердила
информацию о беременности. Пара вышла в свет, и супруга спортсмена
продемонстрировала заметно округлившийся живот.
Сегодня дочь политика опубликовала скорбный пост в соцсетях.
Милана написала о том, как важно ценить близких и как хрупок мир.
Источник:
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