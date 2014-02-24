Тигр загрыз сэкономившего на билете туриста

В зоопарке китайского города Нинбо тигр насмерть загрыз попавшего к нему в вольер туриста. Оказалось, что причиной трагедии стала банальная жадность мужчины Как выяснилось позже, турист погиб из-за того, что не захотел заплатить за вход в зоопарк, передает Shanghai Daily. Мужчина пришел посмотреть на животных вместе с женой и двумя детьми. Все члены семьи туриста вошли на территорию зоопарка по билетам, а он сам решил схитрить и перелез через трехметровый забор парка. В итоге, посетитель оказался прямо в вольере у опасных хищников. На кадрах, снятых другими посетителями зоопарка, видно, что один из тигров загрызает мужчину, а двое других животных наблюдают за этим. Позже турист был госпитализирован с тяжелыми ранениями, однако в больнице он скончался.
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Вооруженные силы Украины обстреляли сотрудников российских СМИ в Донецке. Местные жители и представители экстренных служб вынуждены прятаться в подвалах, чтобы не попасть под удар карателей из Киева...»
В российском МИДе обеспокоены резким обострением ситуации на юго-востоке Украины. В дипведомстве обратили внимание на тот факт, что подобные эскалации военного конфликта совпадают с зарубежными визитами Петра Порошенко...»