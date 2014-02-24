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Тимошенко готовится стать президентом на крови
6 февраля 2017, понедельник, 18:29 – ИА СОЧИ-24
По мнению парламентария, Тимошенко сейчас крайне необходимо поднять свой достаточно низкий политический рейтинг, а также заручиться поддержкой европейских политиков. "Я думаю, что идет борьба между политическими элитами в части возможного передела власти на Украине. Очевидно, что согласованности действий у них нет, но каждый пытается себя проявить в свете, выгодном не для украинского народа, а для Запада", – прокомментировал призыв лидера "Батькивщины" депутат Госдумы, слова которого приводит Lenta.ru.
Швыткин уверен, что большинство украинских политиков, в том числе саму Тимошенко, не интересуют реальные чаяния украинского народа, который хочет прекращения боевых действий на востоке страны. Если кто-то думает, что эти жертвы будут только со стороны ЛНР и ДНР, то они глубоко ошибаются", – подчеркнул он.
Ранее Юлия Тимошенко выступила с требованием введения военного положения в Донбассе. "Нам необходимо точно принять закон об оккупированных территориях, необходимо ввести военное положение в Донецкой и Луганской областях", – сказала она, добавив также, что необходимо прекратить всякие торговые операции с тамошними непризнанными республиками. Резкое обострение обстановки в Донбассе началось в конце января – начале февраля. Украинские войска попытались прорвать фронт ополченцев в районе Авдеевки, однако понесли серьезные потери и вынуждены были отступить. Все это время армия не переставала обстреливать мирные города региона из крупнокалиберной артиллерии и реактивных систем залпового огня, в результате чего погибли десятки мирных граждан, а многие дома оказались разрушены.
Эксперты утверждают, что очередной эскалацией ситуации президент Украины Петр Порошенко пытается предотвратить возможную политическую сделку между Россией и США. Ее содержание с большой вероятностью будет касаться и судьбы Украины, которая может быть определена Москвой и Вашингтоном без участия Киева и не в интересах правящего там сейчас режима.
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