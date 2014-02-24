Тимошенко на завтраке у Трампа приняли за монгола

2 февраля 2017, четверг, 22:00 – ИА СОЧИ-24



Тимошенко на завтраке у Трампа приняли за монгола

Украинская делегация на приеме у президента США Дональда Трампа в Вашингтоне своим внешним видом обратила на себя внимание многих гостей. Украинцев приняли за монголов.Забавныйинцидент произошел с украинской делегацией на 65-м Ежегодном национальноммолитвенном завтраке, на котором главным докладчиком стал американский лидер. Внешнийвид привел гостей в легкое недоумение.Наприем от официального Киева прибыли украинские депутаты, бизнесмены иобщественники, в том числе и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Всеони явились одетыми в вышиванки."Ониобращали на себя внимание многих гостей. Кто-то из американцев даже сделал имкомплимент: "Какие у вас красивые монгольские наряды", – рассказал вэфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия" журналист СтасНатанзон.Отметим,что Юлия Тимошенко уже экспериментировала со своим имиджем. Так, в сентябре2016 года она появилась на заседании согласительного совета вВерховной раде в новом образе – с распущенными волосами. Кроме того,лидер "Батькивщины" надела голубой джинсовый пиджак и светлое платье.Внешний вид Тимошенконеоднократно вызывал агрессию со стороны украинцев. Напомним, в июле 2016 годавыступление депутата в Херсоне обернулось настоящим скандалом. Говорить оснижении коммунальной платы и развитии сел Тимошенко пришла в безумно дорогихбежевых туфлях от Gucci, сделанных из змеиной кожи. Заметив это,пользователи соцсети обрушили на нее шквал критики.Многие блогеры и вовсевысмеивали Тимошенко. Они заявляли, что она напоминает работницу порноиндустрииили секс-услуг. "По вечерам подрабатывает в службе "Секс по телефонудля тех кому за 70", "Порнобабуля", "Порномамка", –иронизировали они.

СОЧИ 24