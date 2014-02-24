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Тимошенко на завтраке у Трампа приняли за монгола
2 февраля 2017, четверг, 22:00 – ИА СОЧИ-24
Забавный
инцидент произошел с украинской делегацией на 65-м Ежегодном национальном
молитвенном завтраке, на котором главным докладчиком стал американский лидер. Внешний
вид привел гостей в легкое недоумение.
На
прием от официального Киева прибыли украинские депутаты, бизнесмены и
общественники, в том числе и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Все
они явились одетыми в вышиванки.
"Они
обращали на себя внимание многих гостей. Кто-то из американцев даже сделал им
комплимент: "Какие у вас красивые монгольские наряды", – рассказал в
эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия" журналист Стас
Натанзон.
Отметим,
что Юлия Тимошенко уже экспериментировала со своим имиджем. Так, в сентябре
2016 года она появилась на заседании согласительного совета в
Верховной раде в новом образе – с распущенными волосами. Кроме того,
лидер "Батькивщины" надела голубой джинсовый пиджак и светлое платье.
Внешний вид Тимошенко
неоднократно вызывал агрессию со стороны украинцев. Напомним, в июле 2016 года
выступление депутата в Херсоне обернулось настоящим скандалом. Говорить о
снижении коммунальной платы и развитии сел Тимошенко пришла в безумно дорогих
бежевых туфлях от Gucci, сделанных из змеиной кожи. Заметив это,
пользователи соцсети обрушили на нее шквал критики.
Многие блогеры и вовсе
высмеивали Тимошенко. Они заявляли, что она напоминает работницу порноиндустрии
или секс-услуг. "По вечерам подрабатывает в службе "Секс по телефону
для тех кому за 70", "Порнобабуля", "Порномамка", –
иронизировали они.
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