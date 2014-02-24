Тимошенко набивается в "любимые жены" Трампа

7 февраля 2017, вторник, 21:13 – ИА СОЧИ-24



Тимошенко набивается в "любимые жены" Трампа

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко резко активизировала свою работу в политическом поле, причем основной упор сделала даже не на внутренних вопросах, что было бы логично для нее как для депутата Рады при текущих проблемах страны, а на отношениях между Киевом и Вашингтоном. В причинах такого поведения политика попытались разобраться эксперты.За свою долгую карьеру Юлия Тимошенко успешно создала для себя образ одного из самых ярких представителей украинской политической арены. В связи с этим от многих экспертов не ускользнул тот факт, что после успешной победы Майдана и серьезной ротации в руководстве страны, лидер партии "Батькивщина" хоть получила определенную власть, однако ушла в тень, на какое-то время забыв о громких разоблачениях или ярких инициативах.Однако с недавних пор она прервала свой "режим тишины" и развила невиданную активность. Так, одной из самых обсуждаемых на Украине тем стало "туалетное приключение" Юлии Тимошенко и Дональда Трампа. После этого депутат сделала несколько серьезных обвинений в адрес руководства Украины, а также выступила с общими, но для неподготовленного слушателя весьма внушительными, заявлениями.Эксперты считают, что у Юлии Тимошенко есть тактика, которой она придерживается. Дело в том, что приход к власти в США Дональда Трампа открывает своеобразное окно возможностей для различных элитарных групп в Киеве. Американский лидер не обязательно будет сотрудничать с теми же людьми, что его предшественник, поэтому попытать счастья и заручиться его поддержкой готовы рискнуть многие. Пытается навязать себя Трампу в роли "любимой жены" и Тимошенко, передает "Взгляд". При этом на пользу ей играет тот факт, что официальные власти Украины играли против 45-го президента США во время предвыборной гонки. Тимошенко же в тесных связях с Порошенко и его соратниками замечена не была. Если же ей все же удастся застолбить за собой статус связующего звена между Киевом и Вашингтоном, то Юлия Тимошенко сможет рассчитывать на весьма соблазнительные карьерные подвижки, вплоть до занятия высших постов в государстве.

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