Тимошенко обозвала украинцев папуасами

27 декабря 2016, вторник, 19:59 – ИА СОЧИ-24



Тимошенко обозвала украинцев папуасами

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сравнила украинцев с папуасами. Экс-премьер посетовала на сырьевой характер экономики страны.Украина экспортирует только сырье, хотя могла бызарабатывать намного больше на продаже готовой продукции, уверена Юлия Тимошенко. Она сравнила граждан страны с папуасами. "Сегоднямы, как папуасы, торгуем сырьем – зерном, подсолнухами, кукурузой, рапсом,пшеницей. И мы получаем несчастные 18 миллиардов долларов от торговли наэкспорт", – сказала лидер "Батькивщины".По словам Тимошенко, нужно брать пример с Италии, котораяторгует не сырьем, а товарами, такими как пицца, печенье, спагетти, изарабатывает с одного гектара в десять раз больше, чем Украина, сообщает РИАНовости. При этом экс-премьер, видимо, забыла, что сама приложила руку кнынешнему состоянию экономики Незалежной – Тимошенко возглавляла правительствостраны в 2007-2010 годах.По сравнению с теми годами, экономические показатели "просели"еще больше. За первые десять месяцев 2016 года Украина экспортировала всего 51тонну сала – своего фирменного национального продукта. А в 2105 году в странубыло, напротив, ввезено более 70 тонн сала, что, безусловно, серьезноподпортило имидж Украины.Сравнение украинцев с папуасами бросает тень на нынешниевласти страны. Тимошенко уже не первый раз критикует президента и его политику.Dni.Ru писали что недавно лидер"Батькивщины" заявила, что политической карьере Порошенко пришелконец. "Все соцопросы показывают, что рейтинг президента сейчас составляет3%. Порошенко понимает, что это конец его политической карьеры", – сказалаона. По мнению депутата, глава государства не чувствует себя спокойно, потомучто не полностью контролирует силовые структуры.Тимошенко также обвинила главу государства в том, что онякобы подписал ряд секретных документов в рамках минских соглашений и тем самымзагнал в угол переговорный процесс. Депутат предположила, что эти соглашениякасаются выборов на Донбассе. В ноябре 2106 года лидер партии "Батькивщина" призвала жителейУкраины выйти на новый Майдан. Тогда она обвинила президента страны ПетраПорошенко и Национальный банк в том, что они стали "опоройкоррупции". Тем временем доверие к лидеру "Батькивщины" растет. Декабрьские социологические опросы показывают, что за действующего президента готовы проголосовать 13,5% украинцев. Юлии Тимошенко отдали бы свои голоса 18% граждан страны.

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