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Тимошенко обозвала украинцев папуасами
27 декабря 2016, вторник, 19:59 – ИА СОЧИ-24
Украина экспортирует только сырье, хотя могла бы
зарабатывать намного больше на продаже готовой продукции, уверена Юлия Тимошенко. Она сравнила граждан страны с папуасами. "Сегодня
мы, как папуасы, торгуем сырьем – зерном, подсолнухами, кукурузой, рапсом,
пшеницей. И мы получаем несчастные 18 миллиардов долларов от торговли на
экспорт", – сказала лидер "Батькивщины".
По словам Тимошенко, нужно брать пример с Италии, которая
торгует не сырьем, а товарами, такими как пицца, печенье, спагетти, и
зарабатывает с одного гектара в десять раз больше, чем Украина, сообщает РИА
Новости. При этом экс-премьер, видимо, забыла, что сама приложила руку к
нынешнему состоянию экономики Незалежной – Тимошенко возглавляла правительство
страны в 2007-2010 годах.
По сравнению с теми годами, экономические показатели "просели"
еще больше. За первые десять месяцев 2016 года Украина экспортировала всего 51
тонну сала – своего фирменного национального продукта. А в 2105 году в страну
было, напротив, ввезено более 70 тонн сала, что, безусловно, серьезно
подпортило имидж Украины.
Сравнение украинцев с папуасами бросает тень на нынешние
власти страны. Тимошенко уже не первый раз критикует президента и его политику.
Dni.Ru писали что недавно лидер
"Батькивщины" заявила, что политической карьере Порошенко пришел
конец. "Все соцопросы показывают, что рейтинг президента сейчас составляет
3%. Порошенко понимает, что это конец его политической карьеры", – сказала
она. По мнению депутата, глава государства не чувствует себя спокойно, потому
что не полностью контролирует силовые структуры.
Тимошенко также обвинила главу государства в том, что он
якобы подписал ряд секретных документов в рамках минских соглашений и тем самым
загнал в угол переговорный процесс. Депутат предположила, что эти соглашения
касаются выборов на Донбассе. В ноябре 2106 года лидер партии "Батькивщина" призвала жителей
Украины выйти на новый Майдан. Тогда она обвинила президента страны Петра
Порошенко и Национальный банк в том, что они стали "опорой
коррупции". Тем временем доверие к лидеру "Батькивщины" растет. Декабрьские социологические опросы показывают, что за действующего президента готовы проголосовать 13,5% украинцев. Юлии Тимошенко отдали бы свои голоса 18% граждан страны.
Источник:
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