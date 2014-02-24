Тиньков подарил женщинам возмутительный конкурс

Владелец банка "Тинькофф" Олег Тиньков объявил о начале конкурса красоты под патронажем кредитной организации. Одновременно с этим он запустил интеллектуальный конкурс для женщин, где соревноваться им предстоит статьями о бодипозитиве или эйджизме. На своей странице "ВКонтакте" основатель "Тинькофф Банка" Олег Тиньков сообщил о начале конкурса для прекраной половины человечества. При этом о старте соревнования он объявил в Международный женский день. Однако этот шаг вызвал возмущение у некоторых девушек, а также у защитников прекрасных дам.Все дело в комментарии, которым Тиньков сопроводил ссылку на страницу с условиями акции. "Конкурс для честных давалок", – написал он. Сами условия оказались достаточно простыми. Необходимо выложить в Instagram снимок с хэштегом #tinkoffgirl и проявить некоторую активность в Сети. Жюри выберет 100 девушек, зрительское голосование определит 50 финалисток а единственную победительницу назовет сам Олег Тиньков 4 апреля 2017 года. Победительница получит 300 тысяч рублей и корону с кристаллами Swarovski. Предвидя неоднозначную реакцию общества на конкурс красоты Олег Тиньков организовал соревнование для девушек, посвятивших себя феминизму. Им предлагается отправить в банк статью на восемь тысяч знаков о бодипозитиве или эйджизме. Лучшее эссе выберет сам Тиньков, а его автор получит вознаграждение в размере 35 тысяч рублей. За своеобразный юмор Олега Тинькова, объявившего о конкурсе "честных давалок" успели обвинить в грубости, мерзости и других грехах. Особенно комментаторов покоробил тот факт, что для оскорбительной для девушек шутки основатель "Тинькофф Банка" выбрал именно 8 марта. Впрочем, первые заявки на участие в конкурсе уже начали поступать.
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Камера видеорегистратора одного из автолюбителей сняла необычное явление – в небе над жилым кварталом в регионе Канто на западе Японии вспыхнул яркий огненный шар, после чего бесследно исчез, не нанеся постройка на земле никаких повреждений. Специалисты считают, что речь может идти о небольшом метеорите, который полностью сгорел в атмосфере...»
Владелец банка "Тинькофф" Олег Тиньков объявил о начале конкурса красоты под патронажем кредитной организации. Одновременно с этим он запустил интеллектуальный конкурс для женщин, где соревноваться им предстоит статьями о бодипозитиве или эйджизме...»
Жительница одного из домов по улице Демин луг города Балашиха была доставлена в больницу со множеством ножевых ранений груди и живота, передает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области..»
Представители бывшего президента США Барака Обамы продолжают утверждать, что любые сведения о том, что администрация Белого дома следила за Дональдом Трампом во время предвыборной гонки, являются ложью. Сам отошедший от дел политик буквально пришел в ярость из-за слов своего преемника...»