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Толерантная Меркель устроила Трампу взбучку

30 января 2017, понедельник, 18:30 – ИА СОЧИ-24

Толерантная Меркель устроила Трампу взбучку
Толерантная Меркель устроила Трампу взбучку
Канцлер Германии Ангела Меркель набросилась с обвинениями на президента США Дональда Трампа. Причиной стал недавно подписанный главой Белого дома законопроект, направленный на борьбу с нелегальной миграцией и международным терроризмом.
Нормативно-правовой акт вводит ограничения на въезд в США гражданам некоторых государств с преимущественно мусульманским населением. "Такая необходимая и решительная борьба с терроризмом не оправдывает ни в коей мере всеобщее подозрение в отношении людей определенного вероисповедания, в данном случае мусульман, или людей определенного происхождения", – заявила канцлер ФРГ. Президент США Дональд Трамп 27 января подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов". Документ запрещает на 90 дней въезд в Соединенные Штаты гражданам таких стран, как Иран, Ирак, Ливия, Сирия, Сомали и Судан. Кроме того, Вашингтон приостанавливает прием любых беженцев сроком на 120 дней из всех вышеперечисленных государств за исключением Сирии. В отношении граждан последней запрет введен на неопределенный срок. Dni.Ru ранее писали, что немецкое издание Bild заподозрило администрацию Дональда Трампа в низком интересе к общению с германским канцлером. В доказательство таблоид сравнил фотографии, сделанные пресс-службой Белого дома во время недавних телефонных переговоров американского лидера с Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным. Как отмечает издание, общение с российским лидером привлекло гораздо большее внимание команды американского президента, что отчетливо видно на представленных снимках. Как отмечает журналист Bild Симон Шутц, во время разговора с канцлером ФРГ рядом с президентом США присутствовал только советник по национальной безопасности Майкл Флинн, тогда как глава аппарата администрации Райнс Прибус и главный советник Стивен Бреннон, кажется, были заняты совсем другими вопросами и интереса к беседе с Меркель не проявляли. При этом во время общения с российским лидером команда Трампа в полном сборе присутствовала вокруг своего президента.
К тому же, как отмечает издание, разговор с Владимиром Путиным длился почти час, тогда как канцлеру ФРГ Трамп уделил не более 40 минут. Как полагают в Bild, это свидетельствует о том, что новый президент США уделяет приоритетное внимание выстраиванию отношений с российским лидером, а не с главой Германии.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 21:28
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин в 2017 году вновь окажет помощь благотворительному фонду Доктора Лизы. Обсуждается вопрос о создании попечительского совета организации...»

вчера, 20:30
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала на своей странице в Facebook публикацию стихотворения главы ведомства Сергея Лаврова в журнале "Русский пионер". Она сравнила стих с бомбой...»

вчера, 20:13
Обстрел российский журналистов в Донецке попал на видео

Вооруженные силы Украины обстреляли сотрудников российских СМИ в Донецке. Местные жители и представители экстренных служб вынуждены прятаться в подвалах, чтобы не попасть под удар карателей из Киева...»

вчера, 19:45
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В российском МИДе обеспокоены резким обострением ситуации на юго-востоке Украины. В дипведомстве обратили внимание на тот факт, что подобные эскалации военного конфликта совпадают с зарубежными визитами Петра Порошенко...»

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