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Толстой отчитал Пушкину за "побои от партнера"
11 января 2017, среда, 16:30 – ИА СОЧИ-24
Оксана
Пушкина, являющаяся зампредом комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и
детей, при рассмотрении законопроекта об отмене уголовной ответственности за
побои в семье привела статистику МВД. Употребленным при этом термином она вызвала
на себя гнев коллег-чиновников."Каждую
третью российскую женщину партнер избивает регулярно", – цитирует Пушкину Lenta.ru. Она отметила, что в России бытовому
насилию ежегодно подвергаются 600 тысяч женщин.
Петр Толстой
сделал телеведущей замечание, подчеркнув неуместность слова "партнеры" при
обсуждении насилия в семье. Его точку зрения разделил и депутат Виталий
Милонов. Вице-спикер
разъяснил Пушкиной, какими синонимами можно заменить термин в данном случае."У нас есть
мужья, женихи, а также всякие непонятные формы – любовники, сожители. Это не
партнеры", – заявил парламентарий. "В российском законодательстве нет такого
понятия", – подчеркнул Толстой.Отметим, законопроект
об отмене уголовной ответственности за побои в семье был внесен на
рассмотрение Госдумы в октябре 2016 года. Согласно нему, первый случай домашних
побоев предполагается перевести из разряда уголовных преступлений в административные
правонарушения. А вот второй и последующий инциденты бытового насилия
предлагается оставить уголовными преступлениями. Депутаты приняли законопроект в первом чтении.Добавим, что случаи бытового насилия порой заканчиваются зверскими убийствами. Как писали Dni.ru, жители одного из домов в Омске услышали плач ребенка и вызвали полицию. Прибывшие стражи порядка обнаружили в квартире тело женщины с ножевым ранением в шею. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Правоохранители выяснили, что к ужасному преступлению причастен муж погибшей.
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