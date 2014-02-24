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Толстой примирился с еврейскими общинами
26 января 2017, четверг, 13:14 – ИА СОЧИ-24
Обстановка на встрече вице-спикера Госдумы и главы ФЕОР
способствовала примирению. Петр Толстой и Александр Борода пообщались во время
осмотра выставки "Достояние России. Страницы истории и духовные
традиции", организованной в нижней палате парламента."Хотел два слова сказать по поводу тех обвинений,
которые в мой адрес раздаются по поводу антисемитизма. Конечно, никакой
национальности я не имел в виду и говорил об истории нашей страны и о тех людях,
которые разрушали и храмы, и синагоги. Поэтому, если это кого-то задело, то я
сожалею, прошу вас правильно понять", – обратился Петр Толстой к
собеседнику. "Это наша общая с вами история, общая наша с вами страна, и мы,
конечно, должны беречь межнациональное согласие и межконфессиональный
мир", – подчеркнул вице-спикер.
"У нас есть уникальный опыт межконфессионального мира.
И я очень сожалею, что по вине недобросовестных журналистов, которые мне
приписали некоторый набор понятий, вся эта шумиха была поднята", -
заключил депутат.Александр Борода с Толстым согласился. "Это очень важно
сейчас, накануне Дня памяти Холокоста. Действительно, у нас многонациональная
страна, и сегодня уникальный межнациональный и межконфессиональный мир требует
поддержания и укрепления", – добавил он. День памяти Холокоста отмечается
27 января – в этот день в 1945 году советские войска освободили концлагерь
Освенцим (Аушвиц-Биркенау), напоминает ТАСС.Скандал разгорелся вокруг комментария Толстого по поводу
дискуссии вокруг передачи собора Исаакиевского собора РПЦ. Некоторые
общественные деятели, в том числе Борода, усмотрели в словах парламентария
признаки антисемитизма. Нарекания ФЕОР вызвали слова Толстого о том, что против
передачи Исаакиевского собора РПЦ выступают потомки тех, кто "выскочил
из-за черты оседлости с наганом в 17-м году".После беседы с Петр Толстой и Александр Борода обменялись
рукопожатием. Глава ФЕОР заявил журналистам, что считает инцидент исчерпанным.
"Мне кажется, что мы сняли вопрос. Он сказал, что сожалеет, что
неправильно был понят, и он просит прощения у тех, кого он обидел", – сказал
Борода.
Источник:
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