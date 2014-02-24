Толстой примирился с еврейскими общинами

26 января 2017, четверг, 13:14 – ИА СОЧИ-24



Толстой примирился с еврейскими общинами

Инцидент с резонансными высказываниями Петра Толстого в дискуссии вокруг Исаакиевского собора исчерпан. К такому выводу пришли политик и глава Федерации еврейских общин России Александр Борода после встречи в нижней палате парламента.Обстановка на встрече вице-спикера Госдумы и главы ФЕОРспособствовала примирению. Петр Толстой и Александр Борода пообщались во времяосмотра выставки "Достояние России. Страницы истории и духовныетрадиции", организованной в нижней палате парламента."Хотел два слова сказать по поводу тех обвинений,которые в мой адрес раздаются по поводу антисемитизма. Конечно, никакойнациональности я не имел в виду и говорил об истории нашей страны и о тех людях,которые разрушали и храмы, и синагоги. Поэтому, если это кого-то задело, то ясожалею, прошу вас правильно понять", – обратился Петр Толстой ксобеседнику. "Это наша общая с вами история, общая наша с вами страна, и мы,конечно, должны беречь межнациональное согласие и межконфессиональныймир", – подчеркнул вице-спикер."У нас есть уникальный опыт межконфессионального мира.И я очень сожалею, что по вине недобросовестных журналистов, которые мнеприписали некоторый набор понятий, вся эта шумиха была поднята", -заключил депутат.Александр Борода с Толстым согласился. "Это очень важносейчас, накануне Дня памяти Холокоста. Действительно, у нас многонациональнаястрана, и сегодня уникальный межнациональный и межконфессиональный мир требуетподдержания и укрепления", – добавил он. День памяти Холокоста отмечается27 января – в этот день в 1945 году советские войска освободили концлагерьОсвенцим (Аушвиц-Биркенау), напоминает ТАСС.Скандал разгорелся вокруг комментария Толстого по поводудискуссии вокруг передачи собора Исаакиевского собора РПЦ. Некоторыеобщественные деятели, в том числе Борода, усмотрели в словах парламентарияпризнаки антисемитизма. Нарекания ФЕОР вызвали слова Толстого о том, что противпередачи Исаакиевского собора РПЦ выступают потомки тех, кто "выскочилиз-за черты оседлости с наганом в 17-м году".После беседы с Петр Толстой и Александр Борода обменялисьрукопожатием. Глава ФЕОР заявил журналистам, что считает инцидент исчерпанным."Мне кажется, что мы сняли вопрос. Он сказал, что сожалеет, чтонеправильно был понят, и он просит прощения у тех, кого он обидел", – сказалБорода.

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