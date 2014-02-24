Топ-5 необычных вакансий

Все чаще на рынке труда появляются необычные вакансии. Dni.ru собрали самые интересные предложения от работодателей, которые могут стать для кого-то работой мечты. Обниматель панд145 тысяч рублей в месяцНеобычную вакансию разместил летом 2016 года Китайский центр защиты и изучения гигантских панд. Сотрудник должен проводить с милыми пушистиками 365 дней в году. К соискателю не предъявлялось слишком серьезных требований. Помимо основного, любви к пандам, ему необходимо было уметь говорить и писать на китайском языке.Дегустатор тортов120 тысяч рублей в месяцВ Ленинградской области ищут профессионального сладкоежку. Бельгийская фабрика десертов Кристофа Лаерманса опубликовала объявление о поиске сотрудника-дегустатора. В обязанности соискателя входит ежедневное поедание 2,5 килограмма десертов. Оценить кондитерские изделия надо будет на вкусовые свойства, цвет, плотность и текстуру.Хозяин островаБесплатное проживаниеАвстралийская организация по защите природы Tasmania Parks and Wildlife Service объявила в Facebook, что приглашает пары на остров Матсайкер. Причем, счастливчики могут жить в Тасмании полгода абсолютно бесплатно. Обязательным условием является наличие "крепких отношений". Однако смотрителям острова, до которого можно добраться лишь на вертолете, придется обойтись без телевидения и интернета. Домработница Кейт Миддлтон100 тысяч рублей в месяцВ обязанности домоправительницы британской королевской семьи входит высококлассная уборка дома, уход за одеждой хозяев, чистка столового серебра и посуды, закупка продуктов, выгул собак. присмотр за детьми и приготовление еды для августейших особ. Главное требование к соискательнице – строгое соблюдение конфиденциальности.Ленивец 75 тысяч рублей в месяцЭто настоящая работа мечты для любителей поспать. Тестировщику кроватей нужно всего лишь спать каждую ночь в новой постели, а утром записывать в блог свои впечатления от проведенного отдыха. при этом необходимо отметить все плюсы и минусы каждой модели кровати.
Очередное пленарное заседание Государственной Думы длилось почти 10 часов. Депутаты продолжили разбирать "завалы", доставшиеся им от предыдущих созывов, уделяя особое внимание социально значимым законопроектам...»
Допинг-пробы отстраненного российского лыжника Александра Легкова, взятые во время Олимпиады-2014 в Сочи, дали отрицательный результат и не имеют признаков вскрытия, передает ТАСС со ссылкой на адвоката спортсмена Кристофа Вишеманна..»
Летчики Королевских военно-воздушных сил Великобритании сняли с воздуха сопровождение российской авианосной морской группировки во время ее прохода через пролив Ла-Манш. Соответствующий ролик был опубликован таблоидом Daily Mail...»
Обрушившийся на днях на южные штаты США мощный торнадо, как сообщается, унес вместе с собой прятавшуюся в ванной жительницу города Смитленд в штате Техас. Женщина осталась практически невредимой, получив лишь легкие порезы и небольшие ушибы, передает издание The Washington Post...»
Очередное пленарное заседание Государственной Думы длилось почти 10 часов. Депутаты продолжили разбирать "завалы", доставшиеся им от предыдущих созывов, уделяя особое внимание социально значимым законопроектам...»
Допинг-пробы отстраненного российского лыжника Александра Легкова, взятые во время Олимпиады-2014 в Сочи, дали отрицательный результат и не имеют признаков вскрытия, передает ТАСС со ссылкой на адвоката спортсмена Кристофа Вишеманна..»
Летчики Королевских военно-воздушных сил Великобритании сняли с воздуха сопровождение российской авианосной морской группировки во время ее прохода через пролив Ла-Манш. Соответствующий ролик был опубликован таблоидом Daily Mail...»
Обрушившийся на днях на южные штаты США мощный торнадо, как сообщается, унес вместе с собой прятавшуюся в ванной жительницу города Смитленд в штате Техас. Женщина осталась практически невредимой, получив лишь легкие порезы и небольшие ушибы, передает издание The Washington Post...»