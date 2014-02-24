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Топ-5 необычных вакансий

25 января 2017, среда, 21:28 – ИА СОЧИ-24

Топ-5 необычных вакансий
Топ-5 необычных вакансий
Все чаще на рынке труда появляются необычные вакансии. Dni.ru собрали самые интересные предложения от работодателей, которые могут стать для кого-то работой мечты.
Обниматель панд145 тысяч рублей в месяцНеобычную вакансию разместил летом 2016 года Китайский центр защиты и изучения гигантских панд. Сотрудник должен проводить с милыми пушистиками 365 дней в году. К соискателю не предъявлялось слишком серьезных требований. Помимо основного, любви к пандам, ему необходимо было уметь говорить и писать на китайском языке.Дегустатор тортов120 тысяч рублей в месяцВ Ленинградской области ищут профессионального сладкоежку.
Бельгийская фабрика десертов Кристофа Лаерманса опубликовала объявление о поиске сотрудника-дегустатора. В обязанности соискателя входит ежедневное поедание 2,5 килограмма десертов.
Оценить кондитерские изделия надо будет на вкусовые свойства, цвет, плотность и текстуру.Хозяин островаБесплатное проживаниеАвстралийская организация по защите природы Tasmania Parks and Wildlife Service объявила в Facebook, что приглашает пары на остров Матсайкер. Причем, счастливчики могут жить в Тасмании полгода абсолютно бесплатно. Обязательным условием является наличие "крепких отношений". Однако смотрителям острова, до которого можно добраться лишь на вертолете, придется обойтись без телевидения и интернета.
Домработница Кейт Миддлтон100 тысяч рублей в месяцВ обязанности домоправительницы британской королевской семьи входит высококлассная уборка дома, уход за одеждой хозяев, чистка столового серебра и посуды, закупка продуктов, выгул собак. присмотр за детьми и приготовление еды для августейших особ. Главное требование к соискательнице – строгое соблюдение конфиденциальности.Ленивец
75 тысяч рублей в месяцЭто настоящая работа мечты для любителей поспать. Тестировщику кроватей нужно всего лишь спать каждую ночь в новой постели, а утром записывать в блог свои впечатления от проведенного отдыха. при этом необходимо отметить все плюсы и минусы каждой модели кровати.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 22:14
Отстраненный лыжник Легков оказался чист от допинга

Допинг-пробы отстраненного российского лыжника Александра Легкова, взятые во время Олимпиады-2014 в Сочи, дали отрицательный результат и не имеют признаков вскрытия, передает ТАСС со ссылкой на адвоката спортсмена Кристофа Вишеманна..»

вчера, 21:59
Клинтон нашла способ отомстить Трампу

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон не намерена отступать от своей цели. Политик разработала план, согласно которому она должна переехать в Белый дом в 2020 году...»

вчера, 21:28
Топ-5 необычных вакансий

Все чаще на рынке труда появляются необычные вакансии. Dni.ru собрали самые интересные предложения от работодателей, которые могут стать для кого-то работой мечты...»

вчера, 21:14
Великобритания натравила истребители на "Адмирала Кузнецова"

Летчики Королевских военно-воздушных сил Великобритании сняли с воздуха сопровождение российской авианосной морской группировки во время ее прохода через пролив Ла-Манш. Соответствующий ролик был опубликован таблоидом Daily Mail...»

вчера, 21:00
На западе Москвы иномарка сбила пешехода (видео)

Водитель иномарки сбил пешехода на Мичуринском проспекте на западе Москвы..»

вчера, 20:45
Ураган унес в лес ванну с пенсионеркой

Обрушившийся на днях на южные штаты США мощный торнадо, как сообщается, унес вместе с собой прятавшуюся в ванной жительницу города Смитленд в штате Техас. Женщина осталась практически невредимой, получив лишь легкие порезы и небольшие ушибы, передает издание The Washington Post...»

вчера, 20:29
В Москве нашли тело задушенной девушки

Правоохранительные органы в одной из московских квартир обнаружили труп девушки..»
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