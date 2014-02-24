Товары IKEA подешевеют на 40% для россиян

26 января 2017, четверг, 11:31 – ИА СОЧИ-24



Товары IKEA подешевеют на 40% для россиян

IKEA объявит о существенном снижении цен на продукцию в четверг, 26 января. Около 20% товаров шведского ритейлера подешевеют в среднем на 15-20%.В количественном выражении IKEA снизит цены на 1800 видов товара. Цены на некоторые из них упадут на 40%, сообщает газета "Ведомости".Генеральный директор сети в России Вальтер Каднар заявил, что бизнес-модель IKEA основывается на концепции низких цен. Главная цель компании – это долгосрочные инвестиции, наращивание продаж в натуральном выражении. "Располагаемые доходы потребителей сократились, и мы стараемся привлечь так много покупателей, как можем, сдерживая цены", – заявил предприниматель. Он подчеркнул, что это не промоакция или распродажа, а долгосрочная программа. При этом Вальтер Каднар признал, что на нее повлиять может повлиять экономическая или политическая ситуация на рынке."Мы не думаем, что за инвестициями в цену немедленно последует восстановление объемов покупок", – заявил он. "Но мы верим, что сейчас правильное время начать такие инвестиции, чтобы получить преимущество на рынке", – заключил бизнесмен. В частности, большая часть сниженных цен придется на кухни и гардеробы в связи с открытием новой мебельной фабрики в России. При этом он добавил, что политика "сдерживания" стала возможна благодаря относительной стабильности курса рубля.Отметим, что за счет подобной стратегии к 2020 году руководство IKEA планирует увеличить выручку компании в полтора раза, подняв ее до 50 миллиардов евро. Шведский ритейлер выделяет Россию как четвертый крупнейший регион по доле в выручке.

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