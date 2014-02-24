Трагедия Ту-154 подтолкнула Шойгу к серьезным переменам
20 января 2017, пятница, 08:44 – ИА СОЧИ-24
Трагедия Ту-154 подтолкнула Шойгу к серьезным переменам
В Министерстве обороны России планируют заменить гражданские самолеты после крушения Ту-154 в акватории Черного моря. Глава ведомства Сергей Шойгу поручил разработать соответствующую инициативу. Минобороны планирует вывести из эксплуатации сразу три модели гражданских самолетов – Ту-154, Ту-134 и Ил-62М. По предварительным данным, на смену им придут более современные Ту-214 и SSJ 100.Ответственным за реализацию проекта назначен заместитель министра обороны по вооружениям Юрий Борисов. "Ведутся консультации с промышленностью, подбираются оптимальные варианты", – сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе ведомства.В Министерстве промышленности и торговли отметили, что не получали документов по поводу этой инициативы, однако заверили: у производителей хватит мощностей для поставки оборонному ведомству воздушных судов. "Конкретные детали, включая модели самолетов и возможные сроки, относятся к сфере взаимоотношений Минобороны и производителя самолетов", – уточнили в Минпромторге.Поводом для обновления гражданского авиапарка Министерства обороны стало крушение Ту-154 в Черном море. Самолет направлялся в Сирию: на борту находились 92 человека, в том числе журналисты, артисты ансамбля имени Александрова и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Как писали Dni.Ru, в результате крушения погибли все пассажиры и члены экипажа. По предварительным данным, причиной катастрофы стала ошибка пилотирования.
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