Трагическая судьба сына Доктора Лизы

26 декабря 2016, понедельник, 22:00 – ИА СОЧИ-24



Трагическая судьба сына Доктора Лизы

Крушение Ту-154 недалеко от Сочи стало ударом для многих россиян. Особенной болью в сердце эта трагедия отозвалась для близких и родственников Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза: ее приемный сын до сих пор не может поверить в случившееся.Елизавета Глинка усыновила Илью Швеца после того, как в 2008 году от рака умерла его мама. Жительница Саратова была пациентов фонда Доктора Лизы и была больна раком.Родственники Ильи даже не пожелали оплатить похороны его матери. Тогда все легло на хрупкие плечи Глинки. Когда же мальчик наотрез отказался ехать в приют, та решила забрать его в свою семью.В общем, поехали в опеку, написали заявление, так он у меня появился. Ирония судьбы: Илюша – метис, его отец был темнокожий. Я думала, что детям сказать: уехала в Россию, еще и ребенка привела. Сказала. Старший так: "Нормально, а что?". А младший – более эмоциональный: "Да ты что! У меня теперь правда есть черный брат? Как в Гарлеме? Круть какая, здорово!" – рассказывала в одном из интервью Доктор Лиза.После выяснилось, что Илья был усыновлен дважды. В 1994 году его нашли в коробке на улице недалеко от общежития в Ульяновске. В доме малютки его заметила 35-летняя Галина, которая сама когда-то росла в приюте, и решила усыновить. Тем не менее, счастье длилось недолго: скоро семья была вынуждена переехать в Саратов и осталась без крыши над головой.После долгих скитаний по ночлежкам и обивания порогов местных чиновников, Галина и ее приемный сын получили квартиру. Правда оказалось, что однокомнатное жилье находится в ужасном состоянии, поэтому местные жители начали сбор денег на ремонт для семьи.Но после Илью подстерегало новое несчастье – у его приемной матери обнаружили рак в запущенной стадии. В результате женщина умерла в течение двух лет: не помогли ни операции, ни курсы химиотерапии.Поначалу Илья жил со своей приемной семьей в Москве, но затем переехал обратно в Саратов и поступил в колледж на повара. Поначалу молодой человек хотел бросить учебу и вернуться в столицу, но доктор Лиза отговорила. "А потом остепенился. Мол, "тетя" в столице ему сказала: "Даже не думай: переедешь, как получишь диплом". Мы и подумать не могли, что эта тетя – Елизавета Глинка..." – рассказали в колледже, где учится молодой человек.

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