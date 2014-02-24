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Трамп бросил на Швецию полчища мигрантов
21 февраля 2017, вторник, 11:46 – ИА СОЧИ-24
Около десятка автомобилей пылали ночью на улицах столицы
Швеции. Несколько магазинов лишились витрин, а соответственно, и товара.
Устроившие бунт мигранты также напали на сотрудников полиции, когда те пытались
задержать находящегося в розыске человека."В связи с этим патруль был вынужден сделать
предупредительный выстрел. В одного полицейского бросили камень и попали в
руку. Степень травмы в настоящее время не установлена", – говорится в
сообщении правоохранительных органов.Сколько человек участвовали в погромах, стражи порядка сказать затрудняются. "Тридцать, сорок, пятьдесят человек. Некоторые
убежали. Другие подошли. Сложно определить точное число", – сообщил представитель
полиции Ларс Бюстрем. Порядок удалось восстановить после полуночи. Во время погромов пострадали два человека, один из которых – владелец разграбленного
магазина, передает Expressen. Наутро шведы задались вопросом: как президент США смог
предсказать будущий бунт? Накануне Дональд Трамп, выступая во Флориде, заявил,
что в Германии и Швеции, после того как они приняли у себя большое число
мигрантов, начались серьезные проблемы. "Смотрите, что происходит в
Германии, смотрите, что произошло в Швеции вчера вечером. Швеция! Кто бы мог в
это поверить!" – возмущался глава США.МИД Швеции быстро отреагировал на слова американского
лидера: мол, в Стокгольме не имеют ни малейшего представления, о каких таких проблемах
с мигрантами идет речь. И даже рискнули попросить у Трампа пояснений. Видимо,
эти пояснения и последовали в ночи. Заявления Дональда Трампа не были голословны – во всяком
случае, если президент США имел в виду общую ситуацию в скандинавской стране.
Напомним, из-за следования властей столь важным для них принципам
толерантности шведы лишились даже традиционного рождественского
убранства городов. Мусульмане заявили, что "пропаганда христианского
праздника" оскорбляет их религиозные чувства. Тем временем мечети в Стокгольме и других шведских городах
растут как грибы. Причем мусульманская община вкладывает в строительство лишь 30%
необходимых средств, остальное идет из бюджета (то есть кармана шведских
налогоплательщиков). Зато лютеранская церковь постепенно теряет прихожан:
"рекламу" ей сделали разрешение на венчание гомосексуалистов и
назначение епископом Стокгольма открытой лесбиянки.Что же касается развлечений молодежи из среды мигрантов, то последний случай вызвал шок – правда, больше в других странах, чем в самой Швеции. Молодые люди арабской внешности несколько часов насиловали девушку, транслируя свои забавы в прямом эфире Facebook.
Источник:
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