ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Трамп бросил на Швецию полчища мигрантов

21 февраля 2017, вторник, 11:46 – ИА СОЧИ-24

Трамп бросил на Швецию полчища мигрантов
Трамп бросил на Швецию полчища мигрантов
Пожары и грабежи охватили минувшей ночью населенный мигрантами стокгольмский район Ринкебю. Пострадали полицейские – им пришлось открывать огонь. Шведы интересуются: откуда о намечающемся бунте узнал Дональд Трамп?
Около десятка автомобилей пылали ночью на улицах столицы
Швеции. Несколько магазинов лишились витрин, а соответственно, и товара.
Устроившие бунт мигранты также напали на сотрудников полиции, когда те пытались
задержать находящегося в розыске человека."В связи с этим патруль был вынужден сделать
предупредительный выстрел. В одного полицейского бросили камень и попали в
руку. Степень травмы в настоящее время не установлена", – говорится в
сообщении правоохранительных органов.Сколько человек участвовали в погромах, стражи порядка сказать затрудняются. ​"Тридцать, сорок, пятьдесят человек. Некоторые
убежали. Другие подошли. Сложно определить точное число", – сообщил представитель
полиции Ларс Бюстрем. Порядок удалось восстановить после полуночи. Во время погромов пострадали два человека, один из которых – владелец разграбленного
магазина, передает Expressen. Наутро шведы задались вопросом: как президент США смог
предсказать будущий бунт? Накануне Дональд Трамп, выступая во Флориде, заявил,
что в Германии и Швеции, после того как они приняли у себя большое число
мигрантов, начались серьезные проблемы. "Смотрите, что происходит в
Германии, смотрите, что произошло в Швеции вчера вечером. Швеция! Кто бы мог в
это поверить!" – возмущался глава США.МИД Швеции быстро отреагировал на слова американского
лидера: мол, в Стокгольме не имеют ни малейшего представления, о каких таких проблемах
с мигрантами идет речь. И даже рискнули попросить у Трампа пояснений. Видимо,
эти пояснения и последовали в ночи. Заявления Дональда Трампа не были голословны – во всяком
случае, если президент США имел в виду общую ситуацию в скандинавской стране.
Напомним, из-за следования властей столь важным для них принципам
толерантности шведы лишились даже традиционного рождественского
убранства городов. Мусульмане заявили, что "пропаганда христианского
праздника" оскорбляет их религиозные чувства. Тем временем мечети в Стокгольме и других шведских городах
растут как грибы. Причем мусульманская община вкладывает в строительство лишь 30%
необходимых средств, остальное идет из бюджета (то есть кармана шведских
налогоплательщиков). Зато лютеранская церковь постепенно теряет прихожан:
"рекламу" ей сделали разрешение на венчание гомосексуалистов и
назначение епископом Стокгольма открытой лесбиянки.Что же касается развлечений молодежи из среды мигрантов, то последний случай вызвал шок – правда, больше в других странах, чем в самой Швеции. Молодые люди арабской внешности несколько часов насиловали девушку, транслируя свои забавы в прямом эфире Facebook.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 19:15
Киев нелепо оправдался за нападки на Чуркина

В Киеве начали оправдываться за свой отказ проголосовать за внесенную Россией на рассмотрение Совбеза ООН резолюцию по поводу смерти дипломата Виталия Чуркина. Как заявили в МИД Украины, предложение России предусматривало проведение дополнительного заседания в рамках организации...»

сегодня, 18:30
"Толстые" и "страшные" стюардессы обвинили "Аэрофлот" в дискриминации

Бортпроводницы "Аэрофлота" заявили, что в авиакомпании началась "борьба за стройность". Не прошедшие у руководства фейс-контроль стюардессы обратились в суд с жалобой на нарушение прав работников...»

сегодня, 18:14
В Москве возмутились русофобом Трампа

Первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич раскритиковал назначение генерал-лейтенанта Герберта Макмастера советником президента США по нацбезопасности. Как полагает сенатор, это говорит о намерении Белого дома продолжить агрессивную политику в отношении Москвы...»

сегодня, 17:59
Порошенко рисуется перед Трампом

Заявления Петра Порошенко о новых санкциях в отношении России – рисовка перед Западом. Украинский президент пытается набрать очки перед важной для него встречей с Дональдом Трампом...»

сегодня, 17:45
Опиум для народа нашли в ядовитых улитках

Американские ученые из университета Юты обнаружили особый компонент в яде морских улиток-конусов. Согласно исследованию, особое вещество по своему действию схоже с опиоидными анальгетиками...»

сегодня, 17:44
Под Москвой случилось смертельное ДТП

В Зарайском районе Подмосковья произошло серьезное ДТП..»

сегодня, 16:44
Киев испугался экологической катастрофы

Остановка шахт в Донбассе грозит экологической катастрофой. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что при таком развитии ситуации будет прекращено откачивание воды...»

сегодня, 16:31
Берлин травит оппозицию за тайные переговоры с Москвой

Руководство партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) ничего не знало о визите своего лидера в Москву. Тем более не обладали информацией о поездке Фрауке Петри в Россию власти ФРГ. Немецкие СМИ возмущены подобными "сепаратными" переговорами – особенно с такими "спорными" партнерами, как Вячеслав Володин и Владимир Жириновский...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 19:15
Киев нелепо оправдался за нападки на Чуркина

В Киеве начали оправдываться за свой отказ проголосовать за внесенную Россией на рассмотрение Совбеза ООН резолюцию по поводу смерти дипломата Виталия Чуркина. Как заявили в МИД Украины, предложение России предусматривало проведение дополнительного заседания в рамках организации...»

сегодня, 18:30
"Толстые" и "страшные" стюардессы обвинили "Аэрофлот" в дискриминации

Бортпроводницы "Аэрофлота" заявили, что в авиакомпании началась "борьба за стройность". Не прошедшие у руководства фейс-контроль стюардессы обратились в суд с жалобой на нарушение прав работников...»

сегодня, 18:14
В Москве возмутились русофобом Трампа

Первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич раскритиковал назначение генерал-лейтенанта Герберта Макмастера советником президента США по нацбезопасности. Как полагает сенатор, это говорит о намерении Белого дома продолжить агрессивную политику в отношении Москвы...»

сегодня, 17:59
Порошенко рисуется перед Трампом

Заявления Петра Порошенко о новых санкциях в отношении России – рисовка перед Западом. Украинский президент пытается набрать очки перед важной для него встречей с Дональдом Трампом...»

сегодня, 17:45
Опиум для народа нашли в ядовитых улитках

Американские ученые из университета Юты обнаружили особый компонент в яде морских улиток-конусов. Согласно исследованию, особое вещество по своему действию схоже с опиоидными анальгетиками...»

сегодня, 17:44
Под Москвой случилось смертельное ДТП

В Зарайском районе Подмосковья произошло серьезное ДТП..»

сегодня, 16:44
Киев испугался экологической катастрофы

Остановка шахт в Донбассе грозит экологической катастрофой. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что при таком развитии ситуации будет прекращено откачивание воды...»

сегодня, 16:31
Берлин травит оппозицию за тайные переговоры с Москвой

Руководство партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) ничего не знало о визите своего лидера в Москву. Тем более не обладали информацией о поездке Фрауке Петри в Россию власти ФРГ. Немецкие СМИ возмущены подобными "сепаратными" переговорами – особенно с такими "спорными" партнерами, как Вячеслав Володин и Владимир Жириновский...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.