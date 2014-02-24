Трамп бросил на Швецию полчища мигрантов

21 февраля 2017, вторник, 11:46 – ИА СОЧИ-24



Трамп бросил на Швецию полчища мигрантов

Пожары и грабежи охватили минувшей ночью населенный мигрантами стокгольмский район Ринкебю. Пострадали полицейские – им пришлось открывать огонь. Шведы интересуются: откуда о намечающемся бунте узнал Дональд Трамп?Около десятка автомобилей пылали ночью на улицах столицыШвеции. Несколько магазинов лишились витрин, а соответственно, и товара.Устроившие бунт мигранты также напали на сотрудников полиции, когда те пыталисьзадержать находящегося в розыске человека."В связи с этим патруль был вынужден сделатьпредупредительный выстрел. В одного полицейского бросили камень и попали вруку. Степень травмы в настоящее время не установлена", – говорится всообщении правоохранительных органов.Сколько человек участвовали в погромах, стражи порядка сказать затрудняются. ​"Тридцать, сорок, пятьдесят человек. Некоторыеубежали. Другие подошли. Сложно определить точное число", – сообщил представительполиции Ларс Бюстрем. Порядок удалось восстановить после полуночи. Во время погромов пострадали два человека, один из которых – владелец разграбленногомагазина, передает Expressen. Наутро шведы задались вопросом: как президент США смогпредсказать будущий бунт? Накануне Дональд Трамп, выступая во Флориде, заявил,что в Германии и Швеции, после того как они приняли у себя большое числомигрантов, начались серьезные проблемы. "Смотрите, что происходит вГермании, смотрите, что произошло в Швеции вчера вечером. Швеция! Кто бы мог вэто поверить!" – возмущался глава США.МИД Швеции быстро отреагировал на слова американскоголидера: мол, в Стокгольме не имеют ни малейшего представления, о каких таких проблемахс мигрантами идет речь. И даже рискнули попросить у Трампа пояснений. Видимо,эти пояснения и последовали в ночи. Заявления Дональда Трампа не были голословны – во всякомслучае, если президент США имел в виду общую ситуацию в скандинавской стране.Напомним, из-за следования властей столь важным для них принципамтолерантности шведы лишились даже традиционного рождественскогоубранства городов. Мусульмане заявили, что "пропаганда христианскогопраздника" оскорбляет их религиозные чувства. Тем временем мечети в Стокгольме и других шведских городахрастут как грибы. Причем мусульманская община вкладывает в строительство лишь 30%необходимых средств, остальное идет из бюджета (то есть кармана шведскихналогоплательщиков). Зато лютеранская церковь постепенно теряет прихожан:"рекламу" ей сделали разрешение на венчание гомосексуалистов иназначение епископом Стокгольма открытой лесбиянки.Что же касается развлечений молодежи из среды мигрантов, то последний случай вызвал шок – правда, больше в других странах, чем в самой Швеции. Молодые люди арабской внешности несколько часов насиловали девушку, транслируя свои забавы в прямом эфире Facebook.

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