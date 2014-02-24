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Трамп дал американцам совет по поводу России

29 декабря 2016, четверг, 09:01 – ИА СОЧИ-24

Трамп дал американцам совет по поводу России
Трамп дал американцам совет по поводу России
Избранный президент США Дональд Трамп оказался не в курсе планов американских сенаторов по введению санкций против России за якобы совершенные хакерские атаки. Вместо продолжения политики ограничений и нападок на другие страны он посоветовал согражданам заняться своими жизнями.
Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм рассказал о планах законодателей ввести санкции против России. Поводом, по его мнению, могут служить кибератаки, которые якобы проводили российские хакеры по ходу выборов президента США. Впрочем, Дональд Трамп, который уже в самое ближайшее время займет кресло президента страны, оказался не в курсе этих планов."Я не знаю, чем он занимается, я не говорил с сенатором Грэмом", – цитирует ТАСС Дональда Трампа. "Как вы помните, он соперничал со мной, я с ним не говорил", – добавил он. Также избранный президент США дал совет своим согражданам в отношении России и предполагаемых хакерских атак из-за границы."Я думаю, что нам следует заняться своими жизнями. Я думаю, что компьютеры очень сильно усложнили нашу жизнь. Сама компьютерная эпоха привела нас туда, где никто толком не знает, что происходит", – цитирует "Газета.ру" Трампа. Он добавил, что американскому обществу тем не менее следует приложить все усилия, чтобы разобраться, что же в действительности произошло.Также избранный президент США рассказал о своей телефонной беседе со своим предшественником Бараком Обамой. "Он позвонил мне. У нас была очень, очень хорошая беседа… в целом обо всем, это была правда очень приятная беседа, и я думаю, что мы обсудили достаточно много проблем", – рассказал Дональд Трамп.Напомним, республиканец Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США, заручившись большей поддержкой выборщиков, чем этого смогла добиться выдвинутая Демократической партией Хиллари Клинтон. Его инаугурация состоится 20 января.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Парфюмерно-косметический рынок России столкнулся с неожиданными трудностями. Продажи бытовой химии и парфюмерии могут остановиться из-за введенного после трагедии в Иркутске запрета на торговлю непищевой продукцией с содержанием спирта свыше 25%...»

сегодня, 12:15
Мать с ребенком найдены убитыми под Москвой

Представители одного из дошкольных учреждений подмосковного Королева обратились в правоохранительные органы с сообщением, что их пятилетний воспитанник на протяжении недели не посещает детский сад, говорится в сообщении пресс-службы главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области..»

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