Трамп дал американцам совет по поводу России

29 декабря 2016, четверг, 09:01 – ИА СОЧИ-24



Трамп дал американцам совет по поводу России

Избранный президент США Дональд Трамп оказался не в курсе планов американских сенаторов по введению санкций против России за якобы совершенные хакерские атаки. Вместо продолжения политики ограничений и нападок на другие страны он посоветовал согражданам заняться своими жизнями.Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм рассказал о планах законодателей ввести санкции против России. Поводом, по его мнению, могут служить кибератаки, которые якобы проводили российские хакеры по ходу выборов президента США. Впрочем, Дональд Трамп, который уже в самое ближайшее время займет кресло президента страны, оказался не в курсе этих планов."Я не знаю, чем он занимается, я не говорил с сенатором Грэмом", – цитирует ТАСС Дональда Трампа. "Как вы помните, он соперничал со мной, я с ним не говорил", – добавил он. Также избранный президент США дал совет своим согражданам в отношении России и предполагаемых хакерских атак из-за границы."Я думаю, что нам следует заняться своими жизнями. Я думаю, что компьютеры очень сильно усложнили нашу жизнь. Сама компьютерная эпоха привела нас туда, где никто толком не знает, что происходит", – цитирует "Газета.ру" Трампа. Он добавил, что американскому обществу тем не менее следует приложить все усилия, чтобы разобраться, что же в действительности произошло.Также избранный президент США рассказал о своей телефонной беседе со своим предшественником Бараком Обамой. "Он позвонил мне. У нас была очень, очень хорошая беседа… в целом обо всем, это была правда очень приятная беседа, и я думаю, что мы обсудили достаточно много проблем", – рассказал Дональд Трамп.Напомним, республиканец Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США, заручившись большей поддержкой выборщиков, чем этого смогла добиться выдвинутая Демократической партией Хиллари Клинтон. Его инаугурация состоится 20 января.

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