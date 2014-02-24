Трамп хочет заставить платить по счетам членов НАТО
19 февраля 2017, воскресенье, 11:01 – ИА СОЧИ-24
Трамп хочет заставить платить по счетам членов НАТО
Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о необходимости реорганизации НАТО или по меньшей мере подхода Вашингтона в своему участию в альянсе. Он отметил, что не все члены военного блока платят по своим счетам и не ведут себя с партнерами честно. Некоторые эксперты восприняли предвыборные обещания Дональда Трампа избавиться от невыгодных условий Североатлантического альянса как курс на выход США из НАТО и последующий развал его развал. Позже, однако, американский лидер уточнил – речи о выходе из военного блока не идет, однако другие его члены должны задуматься над своей ролью в организации."Мы ведем битвы, которые больше нам не помогают, мы ведем битвы, в которых другие люди не ведут себя с нами честно. Я фанат НАТО, но многие страны в НАТО, многие страны, которых мы защищаем, очень богатые страны, они не платят по своим счетам. Они должны нам помочь", – цитирует РИА Новости президента США. Все эти проблемы, уверен американский лидер, уходят корнями в прошлое."Мы должны игнорировать утомившее эхо вчерашних войн".Он заметил. что некоторые подходы, которые применялись в отношении НАТО в прошлом, успели дискредитировать себя и доказали свою неэффективность и даже вредность для достижения конечного результата. Теперь США будут свободны от повторения этих ошибок, пообещал Трамп. "Новые обстоятельства требуют новых решений", – подчеркнул он.Ранее Дональд Трамп называл НАТО важной организацией, однако отмечал, что она успела устареть. Более того, по словам американского лидера, только пять из 28 стран несут положенные расходы на функционирование альянса. Новый глава Белого дома ждет, что американские союзники все же увеличат свои военные расходы.
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Посольство США в Киеве выразило обеспокоенность решением президента России Владимира Путина признать выданные в Донецкой и Луганской народных республиках документы и считать паспорта граждан ДНР и ЛНР действительными вплоть до выполнения Минских соглашений. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров объяснял, что Москва пошла на такой шаг по гуманитарным соображениям...»
Житель Львова Микола Сирота нашел на полках одного из книжных магазинов города учебник по английскому языку, который сильно его возмутил. Своей душевной болью он поделился в Сети, где нашел серьезную моральную поддержку...»
Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал, что в Арктике начались испытания новых образцов военной техники.Специалисты пройдут по маршруту от поселка Тикси до остров Котельный и обратно по ледовому покрытию моря Лаптевых на современных образцах снегоболотоходной техники , передает РИА Новости..»