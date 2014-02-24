Трамп хочет заставить платить по счетам членов НАТО

19 февраля 2017, воскресенье, 11:01 – ИА СОЧИ-24



Трамп хочет заставить платить по счетам членов НАТО

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о необходимости реорганизации НАТО или по меньшей мере подхода Вашингтона в своему участию в альянсе. Он отметил, что не все члены военного блока платят по своим счетам и не ведут себя с партнерами честно.Некоторые эксперты восприняли предвыборные обещания Дональда Трампа избавиться от невыгодных условий Североатлантического альянса как курс на выход США из НАТО и последующий развал его развал. Позже, однако, американский лидер уточнил – речи о выходе из военного блока не идет, однако другие его члены должны задуматься над своей ролью в организации."Мы ведем битвы, которые больше нам не помогают, мы ведем битвы, в которых другие люди не ведут себя с нами честно. Я фанат НАТО, но многие страны в НАТО, многие страны, которых мы защищаем, очень богатые страны, они не платят по своим счетам. Они должны нам помочь", – цитирует РИА Новости президента США. Все эти проблемы, уверен американский лидер, уходят корнями в прошлое."Мы должны игнорировать утомившее эхо вчерашних войн".Он заметил. что некоторые подходы, которые применялись в отношении НАТО в прошлом, успели дискредитировать себя и доказали свою неэффективность и даже вредность для достижения конечного результата. Теперь США будут свободны от повторения этих ошибок, пообещал Трамп. "Новые обстоятельства требуют новых решений", – подчеркнул он.Ранее Дональд Трамп называл НАТО важной организацией, однако отмечал, что она успела устареть. Более того, по словам американского лидера, только пять из 28 стран несут положенные расходы на функционирование альянса. Новый глава Белого дома ждет, что американские союзники все же увеличат свои военные расходы.

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