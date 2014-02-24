Трамп "из туалета" протянул руку Тимошенко

6 февраля 2017, понедельник, 15:14 – ИА СОЧИ-24



Трамп "из туалета" протянул руку Тимошенко

Похоже, что эксцентричная политическая тактика украинского депутата Юлии Тимошенко во время визита в США привела к успеху. Лидер партии "Батькивщина" сообщила, что американский президент Дональд Трамп пообещал оказывать поддержку Киеву.По словам Тимошенко, в США она находилась с визитом около недели. За это время политик успела провести десятки разных встреч. Среди них и долгожданные переговоры с Дональдом Трампом, которого, по некоторой информации, лидер "Батькивщины" караулила у туалета. По словам Тимошенко, общение с американским президентом прошло успешно, передает издание "Комсомольская правда в Украине". "На этой встрече от президента Трампа я услышала, что США будут поддерживать и помогать Украине. Он мне сказал, что Украина не будет покинута", – заявила депутат. При этом Тимошенко подчеркнула, что в адрес Киева прозвучало и много критики. В частности, американские политики заявили о двойных стандартах и высоком уровне коррупции на Украине. "Назывались фамилии из окружения президента, фамилия бывшего премьера (Арсения Яценюка). Они дали понять, пока не поборем коррупцию, помощи не стоит ожидать", – добавила депутат. Тимошенко призвала украинских политиков не вводить в заблуждение Трампа и лидеров ЕС и принять закон об оккупированных территориях – Донецкой и Луганской областях. Кроме того, депутат заявила, что в этих районах следует ввести военное положение и запретить торговлю. Напомним, ранее президент компании BGR Public Relations Джефф Бирнбаум заявил, что Тимошенко поджидала Трампа в коридоре около уборной в надежде пожать ему руку. Новость об этом стала поводом для многочисленных насмешек над украинским депутатом.

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