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Трамп избавился от любимого ковра Обамы
22 января 2017, воскресенье, 14:46 – ИА СОЧИ-24
На месте паласа, украшенного цитатами бывших президентов Авраама
Линкольна, Франклина и Теодора Рузвельтов, Джона Кеннеди появился ковер с
изображением солнечных лучей, напоминающий времена Джорджа Буша.
Одной из главных перемен стало возвращение в Овальный кабинет
бюста бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, которого при
Бараке Обаме вытеснили бюсты Авраама Линкольна и Мартина Лютера Кинга.
Вернуть Черчилля в кабинет Трамп пообещал сразу же после победы на выборах. Примечательно,
что скульптура Мартина Лютера Кинга осталась стоять на прежнем месте – рядом с
камином.
По данным издания Politico, Дональд Трам отказался
выставлять семейные фотографии, зато заменил гладкие диваны мебелью, отделанной
парчой, а коричневато-красные шторы – золотистыми. Журналисты сразу же
припомнили, что подобные занавески висели при Буше-младшем.
При этом Трамп решил оставить на прежнем месте знаменитый
стол Резолют, за которым президент подписывает документы. Он не использовался
только при Линдоне Джонсоне, Ричарде Никсоне и Джеральде Форде. Джордж
Буш-старший также убирал этот стол из кабинета, однако он вернулся уже при Билле
Клинтоне.
Церемония официального вступления в должность 45-го
президента США Дональда Трампа прошла 20 января в Вашингтоне. За инаугурацией
следили миллионы людей со всего света.
Источник:
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