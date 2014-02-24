Трамп избавился от любимого ковра Обамы

22 января 2017, воскресенье, 14:46 – ИА СОЧИ-24



Трамп избавился от любимого ковра Обамы

Едва вступив в должность президента США Дональд Трамп взялся за перестановку в Белом доме. В первую очередь миллиардер приказал убрать из Овального кабинета любимый ковер Барака Обамы.На месте паласа, украшенного цитатами бывших президентов АвраамаЛинкольна, Франклина и Теодора Рузвельтов, Джона Кеннеди появился ковер сизображением солнечных лучей, напоминающий времена Джорджа Буша.Одной из главных перемен стало возвращение в Овальный кабинетбюста бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, которого приБараке Обаме вытеснили бюсты Авраама Линкольна и Мартина Лютера Кинга.Вернуть Черчилля в кабинет Трамп пообещал сразу же после победы на выборах. Примечательно,что скульптура Мартина Лютера Кинга осталась стоять на прежнем месте – рядом скамином.По данным издания Politico, Дональд Трам отказалсявыставлять семейные фотографии, зато заменил гладкие диваны мебелью, отделаннойпарчой, а коричневато-красные шторы – золотистыми. Журналисты сразу жеприпомнили, что подобные занавески висели при Буше-младшем.При этом Трамп решил оставить на прежнем месте знаменитыйстол Резолют, за которым президент подписывает документы. Он не использовалсятолько при Линдоне Джонсоне, Ричарде Никсоне и Джеральде Форде. ДжорджБуш-старший также убирал этот стол из кабинета, однако он вернулся уже при БиллеКлинтоне.Церемония официального вступления в должность 45-гопрезидента США Дональда Трампа прошла 20 января в Вашингтоне. За инаугурациейследили миллионы людей со всего света.

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