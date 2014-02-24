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Трамп начал брать уроки по общению с Путиным

10 марта 2017, пятница, 20:45 – ИА СОЧИ-24

Трамп начал брать уроки по общению с Путиным
Трамп начал брать уроки по общению с Путиным
Президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель. Помимо прочего, одной из главных тем общения двух лидеров станет ситуация на востоке Украины.

Об этом журналистам рассказали некоторые высокопоставленные сотрудники в администрации главы Белого дома. По их словам, Трамп хотел бы услышать от Меркель ее совета и рекомендации по поводу того, как общаться с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА ФАН.  Как ожидается, встреча американского лидера и немецкого канцлера пройдет в Вашингтоне во вторник, 14 марта. "Они обсудят, какую наиболее полезную роль США могут играть в продолжающемся дипломатическом процессе (в отношении Украины. – Прим.ред.)", – сказал представитель администрации Дональда Трампа. При этом стоит напомнить, что ранее Соединенные Штаты заявили, что могут присоединиться к работе так называемой "нормандской четверки" в составе Франции, Германии, России и Украины. По мнению ряда экспертов, непосредственное участие США в обсуждении вопросов конфликта в Донбассе является одним из условий урегулирования продолжающегося там уже три года конфликта. Напомним, ранее немецкий таблоид Bild сравнил фотографии, сделанные пресс-службой Белого дома во время прошедших в конце января телефонных переговоров Дональда Трампа с Ангелой Меркель и Владимиром Путиным. По мнению издания, общение с российским лидером привлекло гораздо большее внимание команды американского президента. Так, во время разговора с канцлером ФРГ рядом с президентом США присутствовал только советник по национальной безопасности Майкл Флинн, тогда как глава аппарата администрации Райнс Прибус и главный советник Стивен Бреннон, кажется, были заняты совсем другими вопросами и интереса к беседе с Меркель не проявляли. Тем контрастнее выглядит фото, запечатлевшее общение главы Белого дома с российским лидером. На нем видно, что рядом с Трампом находятся и Флинн, и Брэннон, и Прибус, а также вице-президент Майк Пэнс и пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Все они внимательно и сосредоточенно наблюдают за ходом общения двух президентов.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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У беглянки Максаковой хотят отобрать миллионы

Оперную певицу и депутата Госдумы Марию Максакову, перебравшуюся с супругом, депутатом Денисом Вороненковым, на Украину, через прокуратуру просят вернуть депутатскую зарплату. В общей сложности ее хотят лишить 20 миллионов рублей...»

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Эксперты Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) изучили ситуацию с инцидентами в сфере коммерческой авиации за 2016 год. Оказалось, что при путешествиях на большие расстояния самолеты остаются самым безопасным видом транспорта...»

сегодня, 19:16
Что Эрдогану нужно от "дорогого друга" Путина

Президент России Владимир Путин встретился в пятницу, 10 марта, со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили разные аспекты двухстороннего сотрудничества, в том числе взаимодействие в сфере безопасности и в экономической области...»

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