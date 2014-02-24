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Трамп начнет уничтожать Обаму сразу после вечеринки

20 января 2017, пятница, 10:13 – ИА СОЧИ-24

Трамп начнет уничтожать Обаму сразу после вечеринки
Трамп начнет уничтожать Обаму сразу после вечеринки
Избранный президент США Дональд Трамп планирует начать активную работу сразу после инаугурации. Политик подпишет наиболее значимые указы в день вступления в должность.
Всего на подпись Трампу в первый день президентства было отобрано порядка 200 различных указов. Главе государства предстоит выбрать те, что касаются наиболее острых проблем американского общества и всего мира.Предположительно, некоторые распоряжения затронут проблемы миграции. В частности, президент США может в первый же день инициировать строительство стены на границе с Мексикой, сообщает газета "Известия".Не исключено, что сразу после праздника Дональд Трамп начнет избавляться от наследства Барака Обамы: он может отменить указы предшественника, окончательно уничтожив авторитет горе-президента. Например, политик не раз грозился свернуть программу Obamacare, которая, по его мнению, навредила системе здравоохранения США.А пока Трамп готовится к долгожданному получению власти, против его инаугурации выступают актеры и звезды шоу-бизнеса, организовавшие митинг в Нью-Йорке. Среди них оказались Роберт Де Ниро, Марк Руффало и Алек Болдуин, возглавил процессию кинорежиссер Майкл Мур. Напомним, что представитель Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу над демократом Хиллари Клинтон в ходе гонки за президентское кресло в США. Как писали Dni.Ru, результаты соцопросов пророчили ему поражение, но миллиардер выиграл почти во всех спорных штатах, что обеспечило значительный перевес по количеству голосов выборщиков.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 11:01
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