Трамп начнет уничтожать Обаму сразу после вечеринки
20 января 2017, пятница, 10:13 – ИА СОЧИ-24
Трамп начнет уничтожать Обаму сразу после вечеринки
Избранный президент США Дональд Трамп планирует начать активную работу сразу после инаугурации. Политик подпишет наиболее значимые указы в день вступления в должность. Всего на подпись Трампу в первый день президентства было отобрано порядка 200 различных указов. Главе государства предстоит выбрать те, что касаются наиболее острых проблем американского общества и всего мира.Предположительно, некоторые распоряжения затронут проблемы миграции. В частности, президент США может в первый же день инициировать строительство стены на границе с Мексикой, сообщает газета "Известия".Не исключено, что сразу после праздника Дональд Трамп начнет избавляться от наследства Барака Обамы: он может отменить указы предшественника, окончательно уничтожив авторитет горе-президента. Например, политик не раз грозился свернуть программу Obamacare, которая, по его мнению, навредила системе здравоохранения США.А пока Трамп готовится к долгожданному получению власти, против его инаугурации выступают актеры и звезды шоу-бизнеса, организовавшие митинг в Нью-Йорке. Среди них оказались Роберт Де Ниро, Марк Руффало и Алек Болдуин, возглавил процессию кинорежиссер Майкл Мур. Напомним, что представитель Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу над демократом Хиллари Клинтон в ходе гонки за президентское кресло в США. Как писали Dni.Ru, результаты соцопросов пророчили ему поражение, но миллиардер выиграл почти во всех спорных штатах, что обеспечило значительный перевес по количеству голосов выборщиков.
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