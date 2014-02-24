Трамп назвал наследников бизнес-империи

11 января 2017, среда, 21:15 – ИА СОЧИ-24



Трамп назвал наследников бизнес-империи

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе своей пресс-конференции рассказал, кто станет наследниками его бизнес-империи. Он заявил, что бизнесом будут управлять его сыновья.По словамТрампа, бизнес возглавят его сыновья Дон и Эрик. Ранее миллиардер заявлял, что покинет свои компании до20 января 2017 года, дня его инаугурации. При этом миллиардер уйдет со всех исполнительных постови откажется от доступа к информации, он сможет узнавать только финансовыйбаланс компаний.Избранныйпрезидент США подчеркнул, чтодети с ним "не будут совещаться по вопросам управления", передает НСН. Помогать в этом им будет их консультант,а их действия уполномочен контролировать независимый "советник по этике".По словамТрампа, он мог бы одновременно управлять и бизнесом, и государством, но ему "ненравится, как это выглядит". Он считает, что его сыновья будут руководитьбизнесом "очень профессионально", сообщает "Газета.ру". Кроме того, избранныйпрезидент США заявил, что планирует создать максимально возможное количестворабочих мест в качестве главы государства."Полный отказ от руководствакомпанией, отсутствие сделок с иностранными государствами, одобрение сделокспециалистом по этике, информационные ограничения – все это поможет разделитьпрезидентство Трампа и Trump Organization", – цитирует советника Трампа поналогам Шери Диллон "Интерфакс". Она подчеркнула, что подготовленные мерыобеспечат полную изоляцию Трампа на посту президента от дел его компании. Кроме того, по словам Диллон, Трамп до инаугурации передаст все свои активы в трастовое управление.

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