Трамп официально стал президентом США

Дональд Трамп официально стал 45-м президентом США, произнеся клятву на церемонии инаугурации, передает "Газета.ру". После этого новый американский лидер обратился к собравшимся на церемонии и всем гражданам станы, которую он возглавил.
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая проиграла в борьбе за кресло президента США, была замечена среди гостей на церемонии официального вступления в должность нового американского лидера Дональда Трампа..»
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Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая проиграла в борьбе за кресло президента США, была замечена среди гостей на церемонии официального вступления в должность нового американского лидера Дональда Трампа..»
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко отказался ехать на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Политик объяснил свой отказ бедственным положением украинцев, едва сводящих "концы с концами"...»