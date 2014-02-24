Трамп огласил список врагов народа США

18 февраля 2017, суббота, 11:16 – ИА СОЧИ-24



Трамп огласил список врагов народа США

Президент США Дональд Трамп назвал врагов народа США. В список попали ведущие американские телекомпании, а также одна влиятельная газета."СМИ фейковых новостей (The New York Times, NBC,ABC, CBS, CNN) – не мои враги, а враги американского народа!" – написалТрамп в своем официальном Twitter.Несколькими днями ранее президент США в ходепресс-конференции, отвечая на очередной вопрос об отставке его помощника понациональной безопасности Майкла Флинна, упрекнул СМИ в тиражировании ложныхновостей. При этом Трамп указал на незаконность утечек информации.Тогда же американский лидер обвинил журналистов в попыткеумалчивать положительные результаты деятельности своей администрации. "Явключаю телевизор, открываю газеты и вижу, что нашу работу описывают как хаос.А на самом деле все как раз наоборот", – заявил Трамп.Напомним, 13 февраля советник президента США по национальнойбезопасности Майкл Флинн подал в отставку после скандала с обсуждением санкцийпротив России. В прощальной речи он назвал Трампа сильным руководителем ивыразил уверенность, что с ним Америка вновь станет великой.Советник отметил, что извинился перед главой государства ивице-президентом Майком Пенсом за предоставление неполной информации отелефонных переговорах с российским послом. Флинн пояснил, что дезинформировалруководство по неосторожности "из-за быстрого темпа событий".

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