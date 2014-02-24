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Трамп огласил список врагов народа США
18 февраля 2017, суббота, 11:16 – ИА СОЧИ-24
"СМИ фейковых новостей (The New York Times, NBC,
ABC, CBS, CNN) – не мои враги, а враги американского народа!" – написал
Трамп в своем официальном Twitter.
Несколькими днями ранее президент США в ходе
пресс-конференции, отвечая на очередной вопрос об отставке его помощника по
национальной безопасности Майкла Флинна, упрекнул СМИ в тиражировании ложных
новостей. При этом Трамп указал на незаконность утечек информации.
Тогда же американский лидер обвинил журналистов в попытке
умалчивать положительные результаты деятельности своей администрации. "Я
включаю телевизор, открываю газеты и вижу, что нашу работу описывают как хаос.
А на самом деле все как раз наоборот", – заявил Трамп.
Напомним, 13 февраля советник президента США по национальной
безопасности Майкл Флинн подал в отставку после скандала с обсуждением санкций
против России. В прощальной речи он назвал Трампа сильным руководителем и
выразил уверенность, что с ним Америка вновь станет великой.
Советник отметил, что извинился перед главой государства и
вице-президентом Майком Пенсом за предоставление неполной информации о
телефонных переговорах с российским послом. Флинн пояснил, что дезинформировал
руководство по неосторожности "из-за быстрого темпа событий".
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